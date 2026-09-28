Comenzó la sucesión por la fortuna del Indio Solari: el testamento, los datos llamativos y los herederos

"Ab intestato": El expediente ingresó caratulado bajo este término jurídico, que significa "sin testamento". Aunque el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota siempre se caracterizó por un férreo control sobre sus propiedades intelectuales y sus finanzas junto a sus abogados, la apertura de la causa indica que —al menos al momento de iniciar el trámite— no se presentó un testamento formal, algo habitual en muchas sucesiones, pero llamativo en figuras de su envergadura.

El expediente ingresó caratulado bajo este término jurídico, que significa "sin testamento". Aunque el exlíder de siempre se caracterizó por un férreo control sobre sus propiedades intelectuales y sus finanzas junto a sus abogados, la apertura de la causa indica que —al menos al momento de iniciar el trámite— no se presentó un testamento formal, algo habitual en muchas sucesiones, pero llamativo en figuras de su envergadura. El estado civil: En el documento oficial del juzgado, Carlos Alberto Solari figura como "divorciado en primeras nupcias", con una cónyuge "desconocida", un dato que contrasta con el prolongado y público vínculo que mantuvo hasta sus últimos días con Virginia Mones Ruiz, madre de su único hijo Bruno.

Ante las consultas, los abogados patrocinantes de la sucesión optaron por resguardar la privacidad familiar y evitaron confirmar detalles sobre la existencia o no de un testamento escrito, remarcando que el expediente se encuentra "reservado".

Las marcas, el patrimonio y las demandas judiciales pendientes

El futuro control sobre el patrimonio del Indio Solari excede ampliamente los bienes inmuebles —como su mítica residencia en Parque Leloir— e involucra un universo incalculable de derechos de autor, música, libros y futuras explotaciones comerciales.

Un punto crucial es el destino de la empresa Erks S.A., la firma mediante la cual Solari, el guitarrista Skay Beilinson y la mánager "La Negra" Poli comparten en partes iguales los derechos totales de la obra y el nombre de Los Redondos.

Sin embargo, los registros del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) evidencian que el Indio sí tomó previsiones en vida a favor de su hijo Bruno. En agosto de 2025 le cedió el 100% de la marca de su estudio "Luzbola". Ya tras el fallecimiento del cantante, el 27 de julio de este año, los gestores tramitaron el traspaso total de la marca "Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado" a nombre del heredero.

El sucesor o los sucesores del músico también deberán hacer frente a las demandas judiciales que el cantante arrastraba en el fuero civil porteño, entre las que se incluyen viejos reclamos de personas ligadas a los primeros años de Los Redondos y acciones de daños y perjuicios iniciadas por damnificados del trágico show de Olavarría en 2017.