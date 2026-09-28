Casi cuatro meses después de la partida física del máximo ídolo musical de la Argentina, la Justicia bonaerense dio apertura formal al proceso legal que definirá el control sobre la millonaria herencia del Indio Solari. El expediente, impulsado desde el pasado 27 de agosto por su hijo Bruno Solari, ya se tramita bajo total hermetismo en los tribunales del partido de Morón, abriendo una sucesión cargada de valor económico y cultural.
Comenzó la sucesión por la fortuna del Indio Solari: el testamento, los datos llamativos y los herederos
El proceso judicial por la herencia del Indio Solari ya está en marcha en Morón, impulsado por su hijo Bruno. El expediente revela varias sorpresas
El caso de la sucesión del Indio Solari recayó en el Juzgado Civil N°10, a cargo de la magistrada Graciela Laura Barbieri. La notificación elevada al Registro de Juicios Universales de la Suprema Corte bonaerense arrojó las primeras sorpresas jurídicas en torno a cómo el músico dejó organizados sus asuntos antes de morir.
El estado civil y el misterio de la sucesión sin testamento
La documentación oficial a la que tuvo acceso la prensa expone dos particularidades llamativas sobre el trámite de la herencia del Indio Solari:
- "Ab intestato": El expediente ingresó caratulado bajo este término jurídico, que significa "sin testamento". Aunque el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota siempre se caracterizó por un férreo control sobre sus propiedades intelectuales y sus finanzas junto a sus abogados, la apertura de la causa indica que —al menos al momento de iniciar el trámite— no se presentó un testamento formal, algo habitual en muchas sucesiones, pero llamativo en figuras de su envergadura.
- El estado civil: En el documento oficial del juzgado, Carlos Alberto Solari figura como "divorciado en primeras nupcias", con una cónyuge "desconocida", un dato que contrasta con el prolongado y público vínculo que mantuvo hasta sus últimos días con Virginia Mones Ruiz, madre de su único hijo Bruno.
Ante las consultas, los abogados patrocinantes de la sucesión optaron por resguardar la privacidad familiar y evitaron confirmar detalles sobre la existencia o no de un testamento escrito, remarcando que el expediente se encuentra "reservado".
Las marcas, el patrimonio y las demandas judiciales pendientes
El futuro control sobre el patrimonio del Indio Solari excede ampliamente los bienes inmuebles —como su mítica residencia en Parque Leloir— e involucra un universo incalculable de derechos de autor, música, libros y futuras explotaciones comerciales.
Un punto crucial es el destino de la empresa Erks S.A., la firma mediante la cual Solari, el guitarrista Skay Beilinson y la mánager "La Negra" Poli comparten en partes iguales los derechos totales de la obra y el nombre de Los Redondos.
Sin embargo, los registros del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) evidencian que el Indio sí tomó previsiones en vida a favor de su hijo Bruno. En agosto de 2025 le cedió el 100% de la marca de su estudio "Luzbola". Ya tras el fallecimiento del cantante, el 27 de julio de este año, los gestores tramitaron el traspaso total de la marca "Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado" a nombre del heredero.
El sucesor o los sucesores del músico también deberán hacer frente a las demandas judiciales que el cantante arrastraba en el fuero civil porteño, entre las que se incluyen viejos reclamos de personas ligadas a los primeros años de Los Redondos y acciones de daños y perjuicios iniciadas por damnificados del trágico show de Olavarría en 2017.
En pocas palabras
- Fuerte herencia: Se inició la sucesión de la millonaria fortuna del Indio Solari en Morón.
- Sin testamento: El expediente judicial se tramita bajo la figura "ab intestato", sin testamento formal.
- Marcas y deudas: Se definirá el control de la empresa Erks S.A. y se deberán afrontar demandas pendientes.