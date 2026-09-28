El misterioso hueso hallado en el desierto de Atacama que cambia la historia del planeta

La existencia de este roedor gigante en la zona costera chilena resulta sumamente atípica, ya que estos animales requieren de manera indispensable la presencia permanente de agua dulce y vegetación tupida para subsistir.

Los carpinchos llegaron a Atacama cruzando las montañas.

La investigación contó con la participación destacada de la paleontóloga chilena Carolina Gutstein y de la geóloga Priscilla Martinez, de la Universidad de Arizona. La pieza clave fue recuperada en el yacimiento de El Morro, dentro de la emblemática Formación Bahía Inglesa, una zona arqueológica caracterizada por yacimientos marinos y depósitos sedimentarios.

"Encontrar un diente de carpincho en un depósito marino de una de las regiones más secas del planeta es sencillamente insólito", detalló Martinez.

Junto al diente de carpincho, el equipo multidisciplinario rescató otros restos fósiles en la misma capa del suelo, entre ellos:

Piezas óseas y escamas de peces de agua dulce.

Restos de gaviales (especie de cocodrilo de agua dulce).

Fitolitos microscópicos que prueban la presencia histórica de palmeras y plantas con flores.

¿Cómo llegó este animal al desierto de Atacama?

Hasta antes de este trabajo, la geología sostenía que la región de Atacama se mantenía ininterrumpidamente árida desde hacía 40 millones de años. Sin embargo, la evidencia reunida prueba que el lugar albergaba una amplia red de humedales.

Debido a que la Cordillera de los Andes ya alcanzaba una altura cercana a los 5.500 metros en la época en que vivió la criatura, los científicos descartaron de plano un cruce por la montaña. La hipótesis principal señala que los carpinchos migraron desde la actual Venezuela bordeando toda la costa del océano Pacífico a través de un estrecho corredor costero cubierto de vegetación y agua superficial.