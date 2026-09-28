Por segundo año consecutivo, San Carlos será el encargado de abrir el calendario de la Fiesta de la Vendimia de Mendoza. La celebración departamental se realizará el viernes 6 de noviembre y marcará el inicio oficial de la temporada vendimial en la provincia.
San Carlos vuelve a abrir el calendario vendimial de Mendoza
San Carlos abrirá el calendario vendimial el 6 de noviembre, con más de 300 artistas seleccionados para la Fiesta de la Vendimia departamental
San Carlos abre el calendario vendimial
En la Escuela Fuerte San Carlos se llevó a cabo el casting abierto para seleccionar a los artistas que formarán parte de esta nueva puesta en escena. La convocatoria reunió a más de 300 artistas de San Carlos, Tunuyán y Tupungato, quienes participaron en las categorías de teatro, folklore y danza contemporánea.
La propuesta artística estará dirigida por Lucas Corzo, con Marina Pavez como coreógrafa general. El equipo creativo también incluye a Luciana Larroca (coaching actoral), Daniela Pavez (coaching de contemporáneo), y Franco Bravo y Cinthia Quintero (coaching de folklore).
Una puesta en escena que destaca el talento
El director de Cultura, Lucas Corzo, agradeció la participación de todos los artistas y destacó el potencial creativo que existe en los distintos rubros del Valle de Uco. Los resultados del casting se publicarán próximamente en las páginas oficiales de la Municipalidad de San Carlos, donde se anunciará quiénes integrarán el elenco de la puesta en escena.
De esta manera, el departamento comienza a vivir una nueva Vendimia, poniendo en valor el talento regional y dando inicio al calendario de celebraciones de la 91.ª edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
En pocas palabras
- San Carlos: abrirá el calendario vendimial de Mendoza el 6 de noviembre, presentando su fiesta departamental.
- Participación: más de 300 artistas locales fueron seleccionados en un casting para teatro, folklore y danza.
- Evento: la celebración marcará el inicio de la 91.ª edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia.