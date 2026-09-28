San Carlos vuelve a abrir el calendario vendimial de Mendoza

San Carlos abre el calendario vendimial

En la Escuela Fuerte San Carlos se llevó a cabo el casting abierto para seleccionar a los artistas que formarán parte de esta nueva puesta en escena. La convocatoria reunió a más de 300 artistas de San Carlos, Tunuyán y Tupungato, quienes participaron en las categorías de teatro, folklore y danza contemporánea.

En San Carlos se llevó a cabo el casting abierto para seleccionar a los artistas que formarán parte de esta nueva puesta en escena.

La propuesta artística estará dirigida por Lucas Corzo, con Marina Pavez como coreógrafa general. El equipo creativo también incluye a Luciana Larroca (coaching actoral), Daniela Pavez (coaching de contemporáneo), y Franco Bravo y Cinthia Quintero (coaching de folklore).