San Carlos avanza con la obra de agua potable para el Loteo Moreno

Una obra histórica para mejorar el acceso al agua potable

Con una inversión inicial de $120 millones, el municipio adquirió los materiales necesarios para avanzar con la instalación de la red cloacal distribuidora que beneficiará a unas 500 familias de la Villa Cabecera.

La Municipalidad de San Carlos adquirió los materiales necesarios para avanzar con la red distribuidora de agua potable que beneficiará a unas 500 familias.

En esta primera etapa se prevé completar alrededor de 1.050 metros de cañerías, incluyendo 154 unidades de PVC de 90 mm y 20 unidades de PVC de 160 mm, además de válvulas, hidrantes, bridas y otros accesorios esenciales para la ejecución del sistema. La nueva infraestructura permitirá vincular el loteo con la red existente, reforzando el abastecimiento y acompañando el crecimiento urbano de la zona. La perforación actual cuenta con capacidad para 1.000 bocas.