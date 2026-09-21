La Municipalidad de San Carlos dio un paso decisivo para garantizar el acceso al servicio de agua potable en el Loteo Moreno, donde la comunidad aguardaba esta obra desde hacía más de 20 años. Se invertirán $120 millones en materiales para instalar 1.050 metros de cañerías.
San Carlos avanza con la obra de agua potable para el Loteo Moreno
San Carlos inició la red de agua potable para el Loteo Moreno, una obra clave que beneficiará a 500 familias tras dos décadas de espera
Una obra histórica para mejorar el acceso al agua potable
Con una inversión inicial de $120 millones, el municipio adquirió los materiales necesarios para avanzar con la instalación de la red cloacal distribuidora que beneficiará a unas 500 familias de la Villa Cabecera.
En esta primera etapa se prevé completar alrededor de 1.050 metros de cañerías, incluyendo 154 unidades de PVC de 90 mm y 20 unidades de PVC de 160 mm, además de válvulas, hidrantes, bridas y otros accesorios esenciales para la ejecución del sistema. La nueva infraestructura permitirá vincular el loteo con la red existente, reforzando el abastecimiento y acompañando el crecimiento urbano de la zona. La perforación actual cuenta con capacidad para 1.000 bocas.
Cooperación técnica y avances para completar la red
Para avanzar con la obra, el municipio realizará tareas de zanjeo y aportará el material necesario para la cama de caños, en el marco de un convenio de cooperación con AYSAM. Las acciones se desarrollan junto al ingeniero Gustavo Poletto, representante técnico designado por las cooperativas del loteo y el organismo provincial.
La llegada de los materiales marca un avance clave en una obra largamente esperada, que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos y ampliar el acceso a servicios esenciales. Desde la Municipalidad de San Carlos destacaron que se continuará trabajando con organismos y cooperativas para concretar obras que fortalezcan la infraestructura local.
En pocas palabras
- San Carlos: inició la obra de red de agua potable para el Loteo Moreno, beneficiando a 500 familias.
- Inversión y Avance: se invierten $120 millones en materiales para instalar 1.050 metros de cañerías.
- Cooperación: se firma un convenio con AYSAM y se avanza con tareas de zanjeo y colocación de materiales.