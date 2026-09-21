Ni castaño, ni pelirojo: el tipo de tinte para lucir más joven a partir de los 50

Esta alternativa se ubica en un punto de equilibrio perfecto entre los rubios más fríos y los matices cálidos, combinando reflejos beige con destellos dorados muy sutiles.

Rubio arena, el tono que te hará lucir más joven a partir de los 50.

"Para estar joven a partir de los 50, este es el tinte de pelo que siempre recomiendo", sostiene Baras al destacar que esta mezcla aporta calidez al rostro sin blanquear la piel ni generar contrastes demasiado agresivos.

Por qué funciona y cómo disimula las canas

Una de las grandes ventajas que remarcan los estilistas sobre este tipo de tinte es su altísima efectividad para integrar las canas de manera orgánica.

Al contar con reflejos multidimensionales, los pelos blancos se mimetizan con el tono beige, logrando que el crecimiento de la raíz se perciba de forma mucho más gradual.

Esto se traduce en una ventaja práctica fundamental para el día a día: permite espaciar notablemente las visitas al salón de belleza sin descuidar la estética. Además, el juego de luces y sombras propio de esta técnica le otorga al pelo una sensación de mayor densidad, textura y movimiento, realzando cualquier tipo de corte o peinado.