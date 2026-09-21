Ni castaño, ni pelirojo: el tipo de tinte para lucir más joven a partir de los 50

Lejos de las opciones tradicionales que a veces endurecen las facciones, una reconocida estilista reveló cuál es el tinte infalible que marca tendencia y se convirtió en el preferido de quienes superan el medio siglo de vida.
La elección del tono adecuado es fundamental para cuidar la salud estética del pelo y lograr un efecto rejuvenecedor instantáneo. Según explica la experta peluquera María Baras, el secreto no pasa por oscurecer la melena ni arriesgarse a cambios drásticos, sino por apostar a la naturalidad inteligente.
El rubio arena, el gran aliado contra el paso del tiempo
De acuerdo con la especialista en imagen, el tono ideal para quienes buscan renovar su estilo a partir de los cincuenta años es el denominado "rubio arena".
Esta alternativa se ubica en un punto de equilibrio perfecto entre los rubios más fríos y los matices cálidos, combinando reflejos beige con destellos dorados muy sutiles.
"Para estar joven a partir de los 50, este es el tinte de pelo que siempre recomiendo", sostiene Baras al destacar que esta mezcla aporta calidez al rostro sin blanquear la piel ni generar contrastes demasiado agresivos.
Por qué funciona y cómo disimula las canas
Una de las grandes ventajas que remarcan los estilistas sobre este tipo de tinte es su altísima efectividad para integrar las canas de manera orgánica.
Al contar con reflejos multidimensionales, los pelos blancos se mimetizan con el tono beige, logrando que el crecimiento de la raíz se perciba de forma mucho más gradual.
Esto se traduce en una ventaja práctica fundamental para el día a día: permite espaciar notablemente las visitas al salón de belleza sin descuidar la estética. Además, el juego de luces y sombras propio de esta técnica le otorga al pelo una sensación de mayor densidad, textura y movimiento, realzando cualquier tipo de corte o peinado.
En pocas palabras
- Rubio arena: el tinte ideal para lucir más joven a partir de los 50, según estilistas.
- Efecto rejuvenecedor: combina reflejos beige y destellos dorados sutiles para aportar calidez al rostro.
- Integración de canas: el tono ayuda a disimular el crecimiento de la raíz de forma orgánica y gradual.