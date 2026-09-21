Día del Estudiante en Mendoza: buen tiempo y megaoperativo de seguridad con 2.000 policías

Foto: Martín Pravata

La Dirección de Diversión Nocturna confirmó que existen 24 fiestas privadas autorizadas. Los inspectores realizarán maniobras de fiscalización para neutralizar eventos clandestinos. Además, rige la prohibición de transportar volúmenes elevados de alcohol, por lo que se efectuarán requisas y el secuestro de bebidas.

Por otra parte, se prohibió el ingreso y baño en los embalses y espejos de agua; las actividades de navegación autorizadas podrán desarrollarse únicamente hasta las 19. Las autoridades recordaron que las multas por infracciones a la normativa náutica alcanzan montos de hasta $6.000.000.

Tiempo en el Gran Mendoza, Potrerillos y El Carrizal para el Día del Estudiante

Las proyecciones meteorológicas para el lunes 21 señalan jornadas marcadas por el viento inicial y marcas térmicas templadas en los principales puntos de reunión:

Gran Mendoza: Se prevé un inicio de jornada con presencia de viento (con ráfagas matutinas de entre 42 y 50 km/h). La temperatura máxima alcanzará los 20°C, la mínima será de 11°C. El cielo se mantendrá algo nublado y con 0% de probabilidad de precipitaciones.

Potrerillos: Presentará una mañana ventosa con ráfagas intensas que oscilarán entre los 70 y 78 km/h. La máxima estimada para la tarde es de 16°C y la mínima de 6°C.

El Carrizal: Registrará ráfagas durante la mañana de 51 a 59 km/h. La temperatura ascenderá hasta los 18°C de máxima, con una mínima matutina de 7°C y cielo parcialmente nublado.

La agenda para el Día del Estudiante: propuestas en la Alameda

Entre las alternativas de esparcimiento organizadas para la jornada destaca la iniciativa "Alameda Estudiantil", impulsada por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. El evento se desarrollará a lo largo del paseo de la Alameda entre el mediodía y las 22.

La propuesta contempla una grilla variada con intervenciones artísticas, espectáculos de música en vivo, juegos y la participación de los comercios gastronómicos del sector. Los locales adheridos —como El Cala, Luv, Nitza, Black Sheep, Crazy, C-Piko, Bully, Pase y Beltrán— ofrecerán promociones especiales destinadas a estudiantes, familias y visitantes que recorran la zona.

Las autoridades anunciaron que reforzaron la presencia de preventores y patrullajes en las inmediaciones del centro mendocino.