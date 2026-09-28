Emilia recibió un trasplante de corazón tras más de 4 meses en terapia intensiva y ahora celebra un nuevo paso

"Estamos realmente muy felices de compartir esta noticia", comienza el mensaje publicado en la cuenta de Instagram Juntos por Emi, donde familiares, amigos y tantas personas que siguieron su historia encontraron una manera de estar cerca, incluso a la distancia.

Y no es para menos. Fueron muchos días de espera, de tratamientos, de incertidumbre y de aprender a convivir con una realidad que cambió la vida de Emilia y de toda su familia.

El Hospital Italiano de Buenos Aires, donde permaneció internada, fue durante meses el lugar en el que transcurrieron sus días. Allí recibió cuidados, atravesó momentos difíciles y encontró también personas que hicieron que cada jornada tuviera un poquito más de calidez.

Después de un trasplante de corazón y de terapia intensiva Emilia se recupera

"Fueron muchos días de espera en terapia, un lugar que, de tantas maneras, terminó siendo también hogar", escribieron sus seres queridos.

La familia vivió una experiencia que solo quienes atraviesan una internación prolongada pueden dimensionar. Un espacio que al principio está marcado por el miedo y la incertidumbre puede convertirse, con el tiempo, en un lugar conocido, poblado de rostros familiares, de profesionales que acompañan y de pequeños gestos que ayudan a seguir adelante.

Un corazón nuevo para esta niña deportista de 12 años que vive en Mendoza.

En ese recorrido, Emilia nunca estuvo sola. Su familia permaneció a su lado y una enorme red de personas se movilizó para acompañarla. Desde Mendoza, su historia despertó una ola de cariño y solidaridad que fue creciendo con cada novedad sobre su salud.

Ahora, después de tanto tiempo, la posibilidad de dejar atrás la terapia intensiva y continuar su recuperación en una sala común se transforma en una noticia que llena de esperanza.

"Un hogar hecho de cuidados, de paciencia, de esperanza y, sobre todo, de personas maravillosas que hicieron que cada día se sintiera un poquito más cálido", expresaron en el mensaje.

Una publicación para agradecer los gestos de solidaridad

La publicación también pone el foco en lo que viene. Porque Emilia avanza paso a paso, después de haber atravesado una etapa enorme de su vida. Y cada pequeño logro adquiere un significado especial cuando se llega hasta allí después de una espera tan larga.

"Hoy celebramos un paso gigante. Celebramos que Emi sigue avanzando, dejando atrás una etapa enorme de este camino y acercándose, poquito a poquito, a todo lo que soñamos para ella", compartieron.

La alegría de la familia no borra lo vivido, pero permite mirar hacia adelante. Todavía queda camino por recorrer y la recuperación requiere tiempo, cuidados y paciencia. Sin embargo, esta nueva etapa abre una puerta que durante meses parecía lejana: la de empezar a imaginar el regreso a casa.

La espera de más de cuatro meses por un nuevo corazón

La historia de Emilia conmovió a Mendoza desde que se conoció que necesitaba un trasplante de corazón. La adolescente, que juega al básquet desde los cinco años y forma parte de Andes Talleres, llevaba más de 130 días internada en Buenos Aires cuando llegó la noticia que su familia esperaba con desesperación.

Su vida había cambiado por completo. Lejos de las canchas, de sus amigos y de la rutina que compartía en Mendoza, permanecía conectada a un Berlin Heart, un dispositivo que la ayudaba a mantener el funcionamiento de su corazón mientras esperaba un órgano compatible.

Durante esos meses, la espera se convirtió en una prueba de paciencia y fortaleza para Emilia y sus seres queridos. Cada día traía la esperanza de que apareciera el corazón que necesitaba para seguir viviendo.

La historia de Emilia conmovió a Mendoza desde que se conoció que necesitaba un trasplante de corazón.

Hasta que finalmente llegó el momento. El lunes 7 de septiembre, cerca del mediodía, la familia recibió la noticia de que había aparecido un corazón compatible. La emoción fue enorme, aunque también llegaron los nervios y el miedo propios de una operación de semejante complejidad.

Ese mismo día, a las 16.30, Emilia ingresó al quirófano del Hospital Italiano de Buenos Aires. La cirugía se extendió durante varias horas y terminó cerca de las 00.45 del martes 8 de septiembre.

Una cirugía exitosa en el Hospital Italiano de Buenos Aires

La operación había salido bien. A primera hora de la mañana, alrededor de las 6.10, Emilia despertó con su nuevo corazón funcionando. Su papá, Cristian, había contado entonces que la recuperación avanzaba, aunque todavía debía atravesar las primeras 72 horas bajo controles estrictos.

Emilia junto a su familia, el principal apoyo durante el largo proceso.

"Hoy está mejor, pudo descansar toda la noche. Sigue teniendo controles estrictos porque hay que esperar las primeras 72 horas después del trasplante, pero gracias a Dios viene bien", había expresado.

Desde entonces, cada novedad fue recibida con expectativa por quienes siguieron su historia. Primero fueron las noticias sobre su evolución después de la cirugía. Ahora, la llegada a sala común marca otro avance en un proceso que requiere tiempo, paciencia y cuidados.

Un camino acompañado por el amor y el nuevo corazón que late

La publicación de Juntos por Emi también fue una oportunidad para agradecer. A los profesionales que la cuidaron, a quienes estuvieron cerca durante la internación y a todas las personas que acompañaron a la familia desde distintos lugares.

"Gracias por seguir ahí acompañando con tanto cariño", escribieron.

Hoy, la noticia de que está en sala común renueva esa alegría compartida.

Para Emilia, que durante meses tuvo que poner en pausa tantas cosas propias de su edad, cada avance significa acercarse un poco más a su vida cotidiana. A su familia, a sus afectos, a sus amigos y a ese mundo que la espera en Mendoza.

"Gracias por seguir ahí acompañando con tanto cariño", escribieron sus seres queridos en las redes sociales.

También a la posibilidad de volver a soñar con el básquet, una de sus grandes pasiones, aunque por ahora lo importante sea recuperarse y seguir cada indicación médica.

La historia de Emilia todavía se está escribiendo. Después de una espera que pareció interminable, recibió el corazón que necesitaba. Y ahora, mientras avanza en su recuperación, comienza a dejar atrás otra etapa de este camino.

La familia lo sabe y por eso celebra cada paso. Porque después de tantos días de incertidumbre, hoy hay una noticia que alcanza para iluminarlo todo: Emilia sigue avanzando.

Y, poquito a poquito, está más cerca de casa.