Los Fundamentalistas brillaron en Tucumán ante 50.000 mil ricoteros y más de 100.000 en YouTube

La convocatoria no se limitó únicamente al campo, sino que también se vio reflejada en la transmisión en vivo por YouTube habilitada por la banda, donde más de 100.000 usuario siguieron el concierto que se extendió por casi tres horas y que tuvo varias participaciones del fallecido ícono a través de pantallas gigantes.

La fiesta comenzó a escribirse desde el primer segundo. En medio de la enorme expectativa y con una transmisión en vivo que llegó a todo el país a través de YouTube, el predio tucumano contuvo la respiración cuando resonó en los parlantes la inconfundible voz del propio Indio Solari para dar la bienvenida oficial con su histórico latiguillo.

“Damas y caballeros, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado”, se escuchó para el delirio de las 50 mil almas presentes.

Inmediatamente después de la ovación generalizada que bajó de las tribunas y del campo, la banda desató la locura al arremeter con los primeros acordes de "Mariposa Pontiac", dando inicio formal a una noche que prometía quedar en la historia.

Cánticos masivos contra Javier Milei

El ritual ricotero funcionó una vez más como un genuino termómetro social. En medio del recital, apenas finalizó uno de los temas, el campo y las tribunas se unieron en un estallido espontáneo para entonar con fuerza el hit "El que no salta votó a Milei", manifestando el pulso político del público contra la actual gestión nacional.

Minutos más tarde, la temperatura volvió a elevarse cuando las gargantas tucumanas y de fanáticos llegados de distintos puntos del país corearon "La patria no se vende", un lema que rápidamente se entrelazó y mezcló con el clásico cántico de resistencia: "Y el Indio está presente".

Fuente: minutouno.com