Luciana Palacios y Déborah Dixon, las coristas del Indio Solari la rompieron en una noche llena de blues y rock

Rubia. Luciana Palacios descolló con los clásicos ricoteros. Fotos: Ivana Vila.

Pasadas las 23 subieron al escenario y de entrada nomás sorprendieron con una imnótica versión de Come Together de The Beatles, pero la ansiedad se apoderó de un público que en su gran mayoría perteneces a las huestes ricoteras, y todos esperaban que este poderoso dúo entonara canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Lo que vino después fue una catarata de clásicos e himnos ricoteros y también de la etapa solista del Indio Solari que fueron muy festejados y esperados por el público mendocino.

Carismática y talentosa. Déborah Dixon mostró todo su talento y su extraordinaria voz. Fotos: Ivana Vila.

Deborah Dixon y Luciana Palacios acomparon al Indio en Los Fundamentalistas desde el año 2008, su química musical fue construida y forjada en shows multitudinarios a lo largo y ancho del país.

El talento vocal de Palacios y Dixon estuvo respaldado por una banda de acompañamiento impecable y de gran potencia instrumental, que no solo estuvo a la altura de la cita sino que también tuvo sus propios momentos de lucimiento.

Voces Fundamentalistas. Luciana Palacios y Déborah Dixon pasaron por Mendoza y brillaron. Fotos: Ivana Vila.

El resultado fue un show redondo, ovacionado de principio a fin, que confirmó la vigencia y el magnetismo escénico de dos de las intérpretes más destacadas de la escena nacional.

El poderoso dúo femenino estuvo acompañada por una instrumentación sólida conformada por músicos exselsos: Juanito Moro en batería, Nacho Porqueres en bajo, Juan Pancino en guitarra, Silvio Marzolini en piano y Adrián Piro en saxo.