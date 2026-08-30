Luciana Palacios y Déborah Dixon, las voces femeninas de Los Fundamentalistas del Aire Acondoncionado, banda del inmortal Indio Solari, la rompieron en una noche llena de rock an roll y blues en Foxy Live Bar.
Luciana Palacios y Déborah Dixon, las coristas del Indio Solari la rompieron en una noche llena de blues y rock
Luciana Palacios y Déborah Dixon, las vocalistas del Indio y voces de Los Fundamentalistas, dieron un potente y brillante show en el Foxy Live Bar
La rubia y la morocha dieron un tremendo show ante un Foxy repleto que esperaba atento y con incertidumbre qué era lo que estas dos impresionantes cantantes iba a proponer. Y lo que propusieron fue una recital repleto de rock con varios pasajes de blues, acompañadas de una poderosa banda que también se lució.
El recital fue potente con un repertorio sólido y enérgico que transitó con maestría entre pasajes de blues de profunda carga emotiva y momentos de puro rock and roll.
Pasadas las 23 subieron al escenario y de entrada nomás sorprendieron con una imnótica versión de Come Together de The Beatles, pero la ansiedad se apoderó de un público que en su gran mayoría perteneces a las huestes ricoteras, y todos esperaban que este poderoso dúo entonara canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Lo que vino después fue una catarata de clásicos e himnos ricoteros y también de la etapa solista del Indio Solari que fueron muy festejados y esperados por el público mendocino.
Deborah Dixon y Luciana Palacios acomparon al Indio en Los Fundamentalistas desde el año 2008, su química musical fue construida y forjada en shows multitudinarios a lo largo y ancho del país.
El talento vocal de Palacios y Dixon estuvo respaldado por una banda de acompañamiento impecable y de gran potencia instrumental, que no solo estuvo a la altura de la cita sino que también tuvo sus propios momentos de lucimiento.
El resultado fue un show redondo, ovacionado de principio a fin, que confirmó la vigencia y el magnetismo escénico de dos de las intérpretes más destacadas de la escena nacional.
El poderoso dúo femenino estuvo acompañada por una instrumentación sólida conformada por músicos exselsos: Juanito Moro en batería, Nacho Porqueres en bajo, Juan Pancino en guitarra, Silvio Marzolini en piano y Adrián Piro en saxo.
En pocas palabras
- Luciana Palacios y Déborah Dixon: las coristas de Indio Solari ofrecieron un potente show de rock y blues en Mendoza.
- Repertorio: incluyó clásicos de Patricio Rey y de la etapa solista del Indio, además de covers.
- Banda de Acompañamiento: contaron con músicos experimentados que complementaron su actuación.