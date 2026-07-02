Mendoza mantiene viva la llama de Los Redondos con sus cuatro bandas tributo

Buenos Aires mucho más, por cantidad de habitantes y tradición rockera pero Mendoza no se quedó afuera de este misterioso fenómeno musical y cultural.

En la tierra del Malbec y del sol radiante, también se crearon y formaron bandas que hacen tributo a la mítica banda del Indio Solari. La dolorosa partida del mítico líder redondo acentuó aún más las ganas de sus fieles seguidores de rememorar las misas ricoteras. Sin embargo este fenómeno ya venía creciendo desde la separación de la banda.

En nuestra provincia existen cuatro bandas que le rinden culto y homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Barbazul, Bendita Úrsula, Marcados a Fuego y El Hijo Tenaz, mantienen encendida la llama ricotera eterna.

Barbazul, la primera banda mendocina tributo a Los Redondos

Barbazul dio el primer paso en esto de coparse, juntarse y hacer la primera banda tributo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en nuestra provincia. Su mentor, cantante y líder, Ricardo Dimaria, contó cómo fueron los inicios en esto de homenajear a la Los Redondos.

Barbazul en acción. Ricardo Dimaria es el bajista y la voz de Barbazul, la primera banda tributo de Los Redondos en Mendoza.

"Nosotros empezamos en 1997. Somos compañeros de la primaria, con Matías Viñolo y Javier Romero. Éramos los 3 que nos encantaban Los Redondos. Empezamos a tocar los temas porque flasheamos como adolescente descarriados", empezó recordando Ricardo sobre cómo fueron los inicios de Barbazul.

Y continúo diciendo: "Cada letra tenía un significado para nosotros. El dueño del Soul (un viejo café de la calle Rivadavia de Ciudad que ya no existe y cuyo dueño era Daniel Agapito), en el '97, '98, era amigo de un amigo, también fanático de Los Redondo, y nos dice, ¿por qué no hacen un tributo? Y ahí empezamos".

"Queríamos, en realidad, soñábamos con Los Redondos. El primer disco nos los produce Eduardo Herrera, que es el ingeniero de sonido de los últimos 2 discos de Los Redondos, El último Bondi a Finisterre y Momo Sampler. Este operador nos grabó en Buenos Aires nuestro primer disco, Salvatore. En ese primer disco, con temas nuestros, en un tema participa Sergio Dawi, el mismísimo saxofonista de lo redondo histórico. Tuvimos la suerte de conocerlo en Buenos Aires, él participó en un tema, está como invitado", sostuvo.

Pocos saben, sobre todo los pibes que lo siguen desde hace poco, que Barbazul tiene grabado dos discos con temas propios y así lo contó Ricardo. "Nosotros queríamos sonar como Los Redondos, era algo que no concebíamos la música de otra manera. Y así nacimos, pero tenemos dos discos nuestros, el primero es Salvatore y el otro es 12 Elementos".

Los Barbazul también tuvieron el privilegio de ver en vivo a Los Redondos y así lo rememoró: "Los vimos en vivo a Los Redondos cuando tocaron en Santa Fe, en un boliche. Después lo vimos en estadio Colón de Santa Fe y Unión de Santa Fe. También conocimos a Sky. La verdad que fue una experiencia muy linda".

En cuanto a la movida ricotera de Mendoza analizó: "Somos la banda tributo a Los Redondos más antigua de Mendoza; iniciamos la movida y hemos compartido escenario y amistad con otras tres bandas tributo locales. Tras la muerte del Indio, nos reunimos todos para un homenaje improvisado y luego organizamos otro homenaje muy emotivo con gran participación. La cultura ricotera en Mendoza es muy fuerte y sigue creciendo".

El líder de Barbazul se inclinó por el mejor tema y disco de Los Redondos. "Es muy difícil elegir un tema, la verdad que es muy difícil. Pero si tendría que elegir, pero podría decir que es Juguetes Perdidos. Y si tendría que elegir un disco, también emblema, como concepto de lo redondo, es sin dudas Oktubre, que justamente se cumple los 40 años".

En cuanto a la partida del Indio, el bajista dijo: "La noticia de la muerte del Indio me impactó profundamente mientras trabajaba en la escuela; incluso un alumno de 15 años estaba muy conmovido, lo que me hizo notar la trascendencia del Indio y los Redondos en varias generaciones. Sentí que se iba una parte valiosa de mi vida, porque el Indio marcó mi adolescencia y mi vínculo con la música y la composición. Fue una pérdida enorme y una tristeza difícil de asimilar.

La cargada agenda de Barbazul

Ricardo Dimaria repasó los próximos toques de Barbazul. "Queríamos invitar ahora a festejar el día del amigo ricotero. Todos los años nos juntamos en Foxy, Barbazul organiza el Día del Amigo Ricotero el 18 de julio. Están las entradas a la venta, y estamos preparando un show muy importante el 10 de octubre en el teatro Independencia. Para nosotros, una movida muy linda, porque se hace octubre sinfónico con la orquesta barroca de Mendoza", contó.

Bendita Úrsula, una banda con mucha historia y recorrido ricotero

Bendita Úrsula es una de las bandas que más años está en la escena del rock under ricotero en nuestra provincia. Sólo tuvieron un breve lapso sin tocar pero después no pararon de tocar y de llevar el clima redondo en todos los bares donde se presentan.

Quién no conoce al carismático y popular Tarta, cantante y líder de Bendita Úrsula. Con varios años en el lomo y mucho recorrido haciendo tributo de Los Redondos, la banda oriunda de Guaymallén, dejó sus sensaciones y contó sus experiencias.

Mística ricotera. El popular Tarta es el histórico líder de Bendita Úrsula.

"Para nosotros Los Redondos marcaron nuestra juventud y nuestra adolescencia, si bien yo vengo de una familia de cantores, donde la música siempre estuvo presente pero no en el formato del rock. Nosotros fuimos la segunda banda tributo y me gusta decir tributo porque lo hacemos con mucho respeto y admiración por estos tipos que nos marcaron la vida", comenzó relatando el querido Tarta.

Sobre el nutrido recorrido de la banda que lidera contó: "Bendita Úrsula en el 2006 hizo un recital en el estadio Pacífico un lugar hitórico donde antes era como el templo donde todas las bandas tocaban ahí, las de acá pero fundamentalmente los de afuera. También hicimos muchos shows en Zion Disco (ya no existe) donde quedó gente afuera. Ahora la escena cambió y hay que agiornarse a los tiempos que corren con lugares más chicos pero igual Bendita es una banda con un público muy fiel que copa donde toquemos. Mendoza siempre fue y es una provincia muy ricotera a pesar de ser muy conservadora".

El Tarta es un ricotero con mucha experiencia y pertenece a una de las generaciones que tuvo el privilegio de ver a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en vivo y así lo recordó: "Tuve la posibilidad de verlos en vivo varias veces, en Santa Fe, los estadios de Racing y River que fueron históricos e impresionantes".

"La partida del Indio nos tomó de sorpresa más que nada por la forma en que se dio, yo creía que, si bien él andaba jodido con su enfermedad, que sus últimos días los iba a pasar en un hospital o en su cama, cuando me enteré que le dio un ACV y cayó en la pileta me partió el mal. Muy triste el final", expresó emocionado sobre la muerte de Indio Solari.

A la hora de elegir un tema y un disco de Los Redondos, el Tarta fue certero y dijo: "El tema de Los Redondos que más me gusta es Semen up y el disco es sin dudas Octubre. Aunque es muy complicado y difícil inclinarse por algún tema o discos, son todos muy buenos, algunos como Octubre perfecto".

Bendita Úrsula en Guaymallén

El próximo toque de Bendita Úrsula será el viernes 10 de julio a las 21 en el bar Chipica, Antonelli 972, Rodeo de la Cruz, Guaymallén.

Reservas al 2613345359.

Marcados a Fuego otra de las bandas que muestran el poder del rock redondo

Marcados a Fuego es otra de la bandas que se ha sumado a la movida ricotera en nuestra provincia. Con su particular sonido y clima ricotero, se han ganado su espacio y son muchos los ricoteros mendocinos que se suman a su propuesta.

-¿Cuánto tiempo tiene la banda y por qué decidieron hacerla?

-La banda está por cumplir casi diez años y nació de la forma más genuina que se puede imaginar: entre amigos, con una guitarra de por medio y las ganas de seguir tocando las canciones que nos acompañaron toda la vida. Todos crecimos escuchando a Los Redondos. Son canciones que estuvieron presentes desde que éramos chicos, que marcaron reuniones, viajes, momentos buenos y malos. En un principio era simplemente una excusa para juntarnos a tocar, casi como un juego, sin pensar demasiado en un proyecto.

-Con el tiempo empezaron a acercarse amigos, después conocidos y finalmente personas que no conocíamos, pero que compartían exactamente la misma necesidad que nosotros: volver a cantar esas canciones en vivo. Ahí entendimos que había algo mucho más grande que una banda tributo.

-Siempre decimos que nosotros solamente ponemos el cuerpo arriba del escenario. Somos los mensajeros. La verdadera magia está en las canciones. La gente no viene a vernos a nosotros, viene a reencontrarse con una parte de su vida, con recuerdos, con emociones y con una obra que sigue estando absolutamente vigente. Nosotros tenemos el privilegio de ser el puente para que eso suceda, y esa es una responsabilidad enorme.

-Después de casi una década seguimos sintiendo exactamente lo mismo que el primer ensayo: cada show es una celebración de una música que nos formó y que sigue reuniendo generaciones enteras.

-¿Qué significan para ustedes Los Redondos y si alguno de ustedes los vio en vivo?

-Los Redondos son mucho más que una banda de rock. Son parte de nuestra identidad. Nos enseñaron una forma distinta de escuchar música, de interpretar las letras, de vivir un recital y de entender que el arte puede construir una comunidad enorme sin perder independencia.

-Algunos tuvimos la suerte de vivir esa experiencia en primera persona. Nacho, nuestro baterista, que hoy vive en Brasil, pudo asistir a algunos recitales de Los Redondos. El resto éramos demasiado chicos. Teníamos 13 o 14 años cuando sucedieron los últimos conciertos y nos moríamos de ganas de ir, pero simplemente no nos daba la edad ni las posibilidades.

-Sí pudimos seguir la etapa solista del Indio y muchos viajamos varias veces para verlo. Esos recitales también fueron experiencias inolvidables, porque mantenían viva esa mística que siempre rodeó a la obra.

-Pero creemos que lo más importante es entender que lo que sigue convocando a miles de personas no es la nostalgia solamente. Es la potencia de las canciones. Hay algo muy difícil de explicar que sucede cuando empiezan a sonar. Personas de distintas edades cantan absolutamente todo, se abrazan entre desconocidos, se emocionan. Eso no ocurre con muchas bandas. Es un fenómeno cultural que sigue creciendo con el paso de los años.

-¿Qué significa el Indio para ustedes y cómo transitaron su partida?

-Definir al Indio en una sola palabra es prácticamente imposible. Es un artista que trascendió la música. Fue un poeta, un narrador de época y alguien que logró construir una obra que sigue interpelando a distintas generaciones.

-Su partida nos tomó por sorpresa, como a muchísima gente. Fue un golpe muy fuerte porque, aunque sabíamos que algún día iba a llegar ese momento, nunca se está preparado para despedir a alguien que estuvo presente durante toda una vida.

-Cada uno lo vivió de manera distinta porque, antes que una banda, somos personas diferentes. Algunos eligieron el silencio, otros se refugiaron en la música, otros simplemente necesitaron estar con sus familias. Lo hablamos mucho entre nosotros y respetamos la forma en que cada uno atravesó ese momento.

La casualidad quiso que una semana después ya tuviéramos un show programado. Ese recital terminó siendo nuestro desahogo colectivo.

-Cuáles son sus temas preferidos de Los Redondos?

-En cuanto a los mejores temas o los que más me gustan es muy difícil, pero me inclino por los siguientes: Un pacman en el Savoy, Gran lady, Motorpsico, Todo un palo, Juguetes Perdidos

-Y en un lugar muy especial el Rock para el Negro Atila.. pero insisto que es casi imposible definir uno sobre otro.. incluyendo los inéditos que son tan buenos o mejores que los que están en los discos.

La agenda de Marcados a Fuego y un gran show en el Julio Le Parc

Marcados a Fuego se presentará en el espacio Julio Le Parc en Guaymallén el próximo 19 de julio, donde recrearan nada más y nada menos que el último recital en vivo que dieron Los Redonos en el viejo Chatau Carreras (actual Mario Alberto Kempes) en Córdoba en el 2001.

El Hijo Tenaz, una banda joven pero con sangre redondita

El Hijo Tenaz es otra de las bandas locales que le rinden tributo a Los Redondos. Gabriel es su voz cantante y líder, también contaron sus experiencias sobre cómo es hacer un tributo a la banda que marcó sus vidas. La particularidad y originalidad de El Hijo Tenaz, es que tienen un formato acústico, lo que le da un sonido poco convencional pero no menos excelente.

Nueva generación ricotera. Gabriel es el cantante de la banda ricotera mendocina El Hijo Tenaz.

-¿Cuánto tiempo tiene la banda?

-Llevamos más de 10 años, pero la formación principal de hoy día, lleva casi 5 años, la primera formación se formó con la idea de salir a bares a tocar, intentando darle un cambio a las bandas convencionales, por eso hoy en día seguimos en una formación acústica.

-¿Qué significa para ustedes Los Redondos y si alguno de ustedes lo vió en vivo?

-Si bien para todos fue la banda base para hoy escuchar rock nacional y tener bases e ideales, por una cuestión de edad. Solo Gabriel, nuestro cantante pudo verlos en vivo.

-¿Qué significa el Indio para ustedes y cómo transitaron su partida?

-Para nosotros fue lo más cercano de ver a Los Redondos, fue una caricia cada misa que fuimos, fue muy fuerte para nosotros, nunca esperas que tu ídolo se muera así y sin más. Habíamos viajado a ver los Fundamentalistas una semana antes, y verlo aunque sea virtual, nos acercaba un poco.

-¿Cómo ven la movida redonda en Mendoza?

-Hoy la escena está bastante movida, somos muchas las bandas, pero hay público de sobra para cada una, tenemos la suerte de ser amigos o compartir escenario a veces con amigos de otras bandas.

El Hijo Tenaz en el templo del rock, Aloha

El 18 julio va a estar tocando en Aloha (Chacras de Coria) en lo que va a ser la fiesta del Día del Amigo.