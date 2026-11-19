La escena cultural de Mendoza tendrá una noche imperdible para quienes gustan de la música nacional. El viernes 20 de noviembre a las 21, la Sala 2 de la Nave Cultural (Ciudad de Mendoza) albergará un espectáculo musical único que rendirá homenaje a dos álbumes cumbres del rock argentino interpretados de principio a fin: los 53 años de Artaud de Luis Alberto Spinetta y los 55 años de La Biblia según Vox Dei.
Tributo mendocino: Artaud y La Biblia según Vox Dei
Dos Megaclásicos del Rock Argentino sonarán completos en la Nave Cultural. Ella También y Dr Jekill recrearán las obras emblemáticas de Pescado Rabioso y Vox Dei
La puesta en escena estará liderada por dos referentes de la música local: Ella También, reconocidos por la fidelidad técnica y sensibilidad con la que abordan la poética spinetteana, y Dr Jekill, agrupación que ostenta el respaldo y aval explícito de Ricardo Soulé y Willy Quiroga para interpretar la obra de Vox Dei.
Un Recorrido Poético y Místico por la Memoria Musical
La obra de Luis Alberto Spinetta representa un pilar del patrimonio cultural de la música argentina, caracterizada por su poesía, complejidad armónica y mensaje humanista. Paralelamente, La Biblia según Vox Dei constituye un hito conceptual y fundacional del rock nacional.
Este proyecto no busca constituir un mero tributo nostálgico, sino erigirse como un hecho de difusión cultural activo. Su propósito es descentralizar estas obras maestras, acercándolas a nuevos públicos del Gran Mendoza y de distintos distritos de la provincia y del país, fusionándolas con la identidad local para mantener vivo y en movimiento un legado artístico imprescindible.
Las agrupaciones protagonistas
Ella También: La poética de Spinetta en escena
Creada en Mendoza en el año 2020, Ella También se dedica a recorrer con fidelidad técnica e interpretación espiritual la obra de Spinetta. La banda está integrada por:
- Javier Calvin: Voz y guitarra acústica
- Adrián Muñoz Viluron: Piano y programación
- Juan Ignacio Groba: Guitarra
- Mora Wessels: Bajo
- Simón Diez: Batería
Con una sólida trayectoria en la región, la agrupación se ha presentado en escenarios de gran prestigio como los teatros Independencia y Mendoza, el Espacio Cultural Julio Le Parc, la Ex Bodega Arizu, la Nave UNCuyo y el Auditorio Juan Victoria de San Juan. Entre sus hitos más destacados se encuentra el concierto Spinetta en el Aire, presentado en el Independencia junto al reconocido músico Leo Sujatovich. Asimismo, recientemente completaron con éxito su primera gira por la provincia de San Luis, con funciones en el emblemático Boliche Don Miranda de Villa Mercedes y en el Centro Cultural Puente Blanco.
Dr Jekill: La mística de Vox Dei con aval fundacional
Nacida a fines del año 2012, Dr Jekill fue conformada con el objetivo de homenajear a Vox Dei. Su debut oficial se produjo el 25 de mayo de 2013 en la Nave Cultural, en el marco del Ciclo «Homenaje al Rock de los 70», donde presentaron precisamente La Biblia según Vox Dei. La formación cuenta con la distinción de poseer la aprobación y aval explícito de los fundadores de Vox Dei: Ricardo Soulé y Willy Quiroga.
La agrupación está integrada por músicos de amplia trayectoria en diversos proyectos de la escena mendocina:
- Jorge Varas: voz, armónicas y guitarra acústica.
- Juan Osvaldo Camps: batería.
- Oscar Loggia: guitarra.
- Leonardo Galli: guitarra y coros.
- Nelson Hämmerle: bajo y coros.
Dr Jekill ha recorrido un amplio circuito de escenarios y festivales. Participó en las ediciones 2018 y 2019 del ciclo Vintage Rock 70 en el Espacio Le Parc. Asimismo, el 29 de diciembre de 2021 protagonizó un hito precedente en la provincia al interpretar La Biblia en el atrio de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced en Maipú por los 50 años del disco, siendo la primera vez que una banda de rock actuó en una iglesia en Mendoza. Además, el 16 de septiembre de 2021 se presentó en el Teatro Plaza de Godoy Cruz junto a Roth and Blues y la participación del guitarrista Felipe Staiti, y el 22 de diciembre de 2022 cerró la jornada musical en la Plaza Mosconi de Gutiérrez.
FICHA DEL EVENTO ARTAUD y LA BIBLIA SEGÚN VOX DEI
- Show: concierto homenaje a 53 Años de Artaud y 55 Años de La Biblia (Álbumes Completos).
- Fecha: Viernes 20 de noviembre de 2026.
- Horario: a las 21.
- Recinto Nave Cultural – Sala 2 (Ciudad de Mendoza)
- Intérpretes: Ella También (Spinetta) & Dr Jekill (Vox Dei)
- Entradas: EntradaWeb.
En pocas palabras
- Dos Megaclásicos del Rock: Ella También y Dr Jekill recrearán Artaud de Pescado Rabioso y La Biblia de Vox Dei.
- Homenaje mendocino: El evento se realizará el viernes 20 de noviembre a las 21 en la Nave Cultural.
- Doble tributo: Se celebrarán los 53 años de Artaud y los 55 años de La Biblia, ambos álbumes completos.