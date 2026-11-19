Este proyecto no busca constituir un mero tributo nostálgico, sino erigirse como un hecho de difusión cultural activo. Su propósito es descentralizar estas obras maestras, acercándolas a nuevos públicos del Gran Mendoza y de distintos distritos de la provincia y del país, fusionándolas con la identidad local para mantener vivo y en movimiento un legado artístico imprescindible.

Las agrupaciones protagonistas

Ella También: La poética de Spinetta en escena

Creada en Mendoza en el año 2020, Ella También se dedica a recorrer con fidelidad técnica e interpretación espiritual la obra de Spinetta. La banda está integrada por:

Javier Calvin: Voz y guitarra acústica

Adrián Muñoz Viluron: Piano y programación

Juan Ignacio Groba: Guitarra

Mora Wessels: Bajo

Simón Diez: Batería

Con una sólida trayectoria en la región, la agrupación se ha presentado en escenarios de gran prestigio como los teatros Independencia y Mendoza, el Espacio Cultural Julio Le Parc, la Ex Bodega Arizu, la Nave UNCuyo y el Auditorio Juan Victoria de San Juan. Entre sus hitos más destacados se encuentra el concierto Spinetta en el Aire, presentado en el Independencia junto al reconocido músico Leo Sujatovich. Asimismo, recientemente completaron con éxito su primera gira por la provincia de San Luis, con funciones en el emblemático Boliche Don Miranda de Villa Mercedes y en el Centro Cultural Puente Blanco.

Dr Jekill: La mística de Vox Dei con aval fundacional

Nacida a fines del año 2012, Dr Jekill fue conformada con el objetivo de homenajear a Vox Dei. Su debut oficial se produjo el 25 de mayo de 2013 en la Nave Cultural, en el marco del Ciclo «Homenaje al Rock de los 70», donde presentaron precisamente La Biblia según Vox Dei. La formación cuenta con la distinción de poseer la aprobación y aval explícito de los fundadores de Vox Dei: Ricardo Soulé y Willy Quiroga.

La agrupación está integrada por músicos de amplia trayectoria en diversos proyectos de la escena mendocina:

Jorge Varas: voz, armónicas y guitarra acústica.

Juan Osvaldo Camps: batería.

Oscar Loggia: guitarra.

Leonardo Galli: guitarra y coros.

Nelson Hämmerle: bajo y coros.

Dr Jekill ha recorrido un amplio circuito de escenarios y festivales. Participó en las ediciones 2018 y 2019 del ciclo Vintage Rock 70 en el Espacio Le Parc. Asimismo, el 29 de diciembre de 2021 protagonizó un hito precedente en la provincia al interpretar La Biblia en el atrio de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced en Maipú por los 50 años del disco, siendo la primera vez que una banda de rock actuó en una iglesia en Mendoza. Además, el 16 de septiembre de 2021 se presentó en el Teatro Plaza de Godoy Cruz junto a Roth and Blues y la participación del guitarrista Felipe Staiti, y el 22 de diciembre de 2022 cerró la jornada musical en la Plaza Mosconi de Gutiérrez.

FICHA DEL EVENTO ARTAUD y LA BIBLIA SEGÚN VOX DEI