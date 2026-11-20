Una comedia que desafía la "farsa" del equilibrio

Lejos de las fórmulas de autoayuda, la obra plantea desde su presentación que gran parte de la energía cotidiana se invierte en perseguir una estabilidad emocional, económica o universal que, según la premisa del espectáculo, no existe.

"Inestable" es un intento por aceptar el descalabro emocional y destaca el rol de la comedia para poner en escena las facetas más incómodas y reales de la condición humana. Con ironía, el show apunta contra las recetas tradicionales de armonía -como alinear los chakras, meditar, encontrar el centro o sostener una dieta balanceada-, a las que el humorista califica como recursos para "ilusos amateurs".