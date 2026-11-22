Dancing Mood, una de las máximas referencias de la música jamaiquina en Argentina y Latinoamérica, regresa a Mendoza para ofrecer un espectáculo cargado de baile y ritmo. En esta ocasión, la formación comandada por el trompetista Hugo Lobo contará con una invitada de lujo: Mimi Maura.
Dancing Mood vuelve a Mendoza junto a Mimi Maura para una noche a puro ska y groove
La banda liderada por Hugo Lobo estará en 23 Ríos (Luján de Cuyo). Repasará 27 años de trayectoria, canciones de su último disco "Forever" y material inédito
La cita es el sábado 28 de noviembre, a las 21, en 23 Ríos (Acceso Sur y Boedo, Luján de Cuyo, ver ficha del espectáculo). Las entradas ya están a la venta a través de Entradaweb.
Un reencuentro histórico sobre el escenario
El cruce entre la orquesta y Mimi Maura remite a los orígenes mismos del proyecto, ya que fue una de las primeras voces invitadas por la banda y su interpretación de "Close To You" quedó marcada como uno de los puntos altos del repertorio histórico del grupo.
En esta visita a la provincia, la cantante subirá a escena para revivir aquellos clásicos compartidos y adelantar material inédito de su próximo disco, entre el que destaca su reciente sencillo "My Love", estrenado en agosto.
Tras ese bloque conjunto, Dancing Mood desplegará su concierto habitual, combinando los temas infaltables de su repertorio con las composiciones de "Forever", su último trabajo de estudio.
27 años de reivindicación del ska y las big bands
Nacida en Buenos Aires en octubre de 1999 por iniciativa de Hugo Lobo, la orquesta surgió con la premisa de rescatar y reivindicar los sonidos de las décadas del 50', 60' y 70'. Nutriendo su propuesta de la experiencia de Lobo junto a figuras como Viejas Locas, Los Fabulosos Cadillacs, Los Cafres, Attaque 77 y Damas Gratis, el proyecto fusiona la estética de las clásicas big bands con el ska jamaiquino.
Con una formación donde los vientos -trompeta, saxos, trombones, armónica y flauta traversa- llevan la voz cantante respaldados por guitarras, teclado, batería y bajo, la banda acumula 27 años girando por escenarios internacionales y 13 álbumes entre registros en vivo y de estudio.
Su placa más reciente, "Forever" (2024), marcó un hito al convertirse en el primer disco producido íntegramente de forma independiente en el propio estudio de Lobo, quien asumió también la ingeniería de grabación y mezcla. El álbum reúne 11 canciones que condensan la madurez del grupo y cuenta con participaciones destacadas de León Gieco (en una versión de "Hombres de Hierro") y Dante Spinetta (en "I’m Gonna Come Back to Brixton").
Datos del show
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Evento: Dancing Mood en Mendoza (Invitada especial: Mimi Maura).
Día y hora: Sábado 28 de noviembre, a las 21.
Lugar: 23 Ríos (Acceso Sur y Boedo, Luján de Cuyo).
Entradas: Disponibles en EntradaWeb Entradaweb (3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard de todos los bancos).