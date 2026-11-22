En esta visita a la provincia, la cantante subirá a escena para revivir aquellos clásicos compartidos y adelantar material inédito de su próximo disco, entre el que destaca su reciente sencillo "My Love", estrenado en agosto.

Tras ese bloque conjunto, Dancing Mood desplegará su concierto habitual, combinando los temas infaltables de su repertorio con las composiciones de "Forever", su último trabajo de estudio.

27 años de reivindicación del ska y las big bands

Nacida en Buenos Aires en octubre de 1999 por iniciativa de Hugo Lobo, la orquesta surgió con la premisa de rescatar y reivindicar los sonidos de las décadas del 50', 60' y 70'. Nutriendo su propuesta de la experiencia de Lobo junto a figuras como Viejas Locas, Los Fabulosos Cadillacs, Los Cafres, Attaque 77 y Damas Gratis, el proyecto fusiona la estética de las clásicas big bands con el ska jamaiquino.

Con una formación donde los vientos -trompeta, saxos, trombones, armónica y flauta traversa- llevan la voz cantante respaldados por guitarras, teclado, batería y bajo, la banda acumula 27 años girando por escenarios internacionales y 13 álbumes entre registros en vivo y de estudio.

Su placa más reciente, "Forever" (2024), marcó un hito al convertirse en el primer disco producido íntegramente de forma independiente en el propio estudio de Lobo, quien asumió también la ingeniería de grabación y mezcla. El álbum reúne 11 canciones que condensan la madurez del grupo y cuenta con participaciones destacadas de León Gieco (en una versión de "Hombres de Hierro") y Dante Spinetta (en "I’m Gonna Come Back to Brixton").

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