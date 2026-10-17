Se viene la Powerpeña, una propuesta pensada para vivir la música de raíz folclórica a través del encuentro, la danza, la gastronomía típica y la mesa compartida. La cita es este viernes 16 de octubre a las 21 en el Arena Maipú Stadium, y contará con la presencia estelar de la agrupación salteña Ahyre, que llega a la provincia en el marco de su gira nacional para presentar su nuevo trabajo discográfico titulado Faro.
Ahyre encabeza la primera edición de la "Powerpeña" en el Arena Maipú Stadium
Organizada por Power Play, la velada combinará la presentación del nuevo álbum "Faro" de la agrupación salteña con shows de Rumbo, Magnolia Monti, Leo Rivero y elencos de danza.
Ahyre presenta "Faro" en su gira nacional
La banda integrada por Juan José "Colo" Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando "Pony" Mónico y Federico Maldonado, junto a la colaboración de Guido Bertini en batería y percusión, abre una nueva etapa artística con la llegada de Faro, su tercer álbum de estudio que sucede a sus producciones anteriores AHYRE (ganador del Premio Gardel a Mejor Álbum Grupo de Folklore) y ECO.
Disponible en todas las plataformas digitales, Faro plantea una metáfora sobre el cuidado de los vínculos, la identidad, la familia y la conexión con el entorno. La obra incluye colaboraciones con destacados referentes de la música latinoamericana como Chango Spasiuk, Ivonne Guzmán, Silvana Álvarez, Mariano Tono Vaca y Orellana Lucca. El repertorio de la velada repasará estas nuevas composiciones junto a sus clásicos consagrados como "La Luna" y "La Noche Sin Ti". La fecha en Maipú forma parte del Tour FARO 2026, que durante octubre recorre ocho ciudades del país incluyendo Buenos Aires (Teatro Gran Rex), Rosario, Córdoba, San Juan, Tucumán, Salta y Jujuy.
La grilla de artistas locales
La Powerpeña sumará además una destacada representación de la escena folclórica y de fusión de la provincia de Mendoza:
- Rumbo: agrupación que combina zamba, chacarera, gato y cueca con elementos electrónicos, sintetizadores, guitarra eléctrica y bombo legüero. Su formación está integrada por Martina Puebla (voz), Richard Toro (guitarra y dirección), Nahuel Scarpelli (guitarra y producción), Matías Ríos (piano y sintetizadores) y Absalón “Chino” Dhuin (batería y producción).
- Magnolia Monti: cantautora que fusiona folclore argentino, soul y pop latino. Presentará pasajes de su álbum conceptual NÓMADA, donde entrelaza zambas, boleros, afrobeat y ritmos funkies.
- Leo Rivero: cantante, compositor e intérprete galardonado en Vamos las Bandas 2017 y con recorrido en escenarios como el Pre Cosquín. Aportará su repertorio de canciones propias y clásicos del cancionero nacional.
Danza, gastronomía y ambientación
El despliegue en escena se completará con la participación de la compañía de danza Etnia, dirigida por Pamela Angulo y Agustín Giménez, que presentará su grupo de malambo femenino en un formato de gran escala. Asimismo, el ballet Sangre Cuyana realizará intervenciones de baile a lo largo de toda la noche.
Para recrear el espíritu tradicional de peña, la pista del Arena se transformará en un gran patio de comidas con gastronomía típica y barras abiertas de forma permanente. La organización dispondrá también de un sector de mesas con capacidad limitada que se ocupará por estricto orden de llegada, por lo que se recomienda al público asistir con puntualidad desde la apertura de puertas.
FICHA TÉCNICA Y DATOS DEL EVENTO
- Show: La Powerpeña
- Artistas: Ahyre, Rumbo, Magnolia Monti, Leo Rivero.
- Fecha y Hora: viernes 16 de octubre a las 21.
- Lugar: Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza).
- Entradas: Ticketek.com.ar y en la boletería del Arena Maipú (esta última opción exclusivamente en efectivo).
En pocas palabras
- Powerpeña: Se presenta una nueva propuesta de música de raíz folclórica en el Arena Maipú Stadium.
- Ahyre: La agrupación salteña Ahyre presentará su nuevo álbum y actuarán artistas mendocinos.