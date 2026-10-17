Ahyre encabeza la primera edición de la "Powerpeña" en el Arena Maipú Stadium

Ahyre presenta "Faro" en su gira nacional

La banda integrada por Juan José "Colo" Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando "Pony" Mónico y Federico Maldonado, junto a la colaboración de Guido Bertini en batería y percusión, abre una nueva etapa artística con la llegada de Faro, su tercer álbum de estudio que sucede a sus producciones anteriores AHYRE (ganador del Premio Gardel a Mejor Álbum Grupo de Folklore) y ECO.

Disponible en todas las plataformas digitales, Faro plantea una metáfora sobre el cuidado de los vínculos, la identidad, la familia y la conexión con el entorno. La obra incluye colaboraciones con destacados referentes de la música latinoamericana como Chango Spasiuk, Ivonne Guzmán, Silvana Álvarez, Mariano Tono Vaca y Orellana Lucca. El repertorio de la velada repasará estas nuevas composiciones junto a sus clásicos consagrados como "La Luna" y "La Noche Sin Ti". La fecha en Maipú forma parte del Tour FARO 2026, que durante octubre recorre ocho ciudades del país incluyendo Buenos Aires (Teatro Gran Rex), Rosario, Córdoba, San Juan, Tucumán, Salta y Jujuy.