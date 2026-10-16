La banda Los Tipitos se presentará este sábado 17 de octubre a las 21 en el Cine Teatro Plaza para dar un show en vivo donde repasará sus más de tres décadas de trayectoria. Además estrenarán formalmente las canciones de su flamante disco "Boludo". Las entradas ya se encuentran a la venta en EntradaWeb. La noche además contará con la actuación del músico mendocino Juampa Staiti como artista invitado.
Los Tipitos vuelven a Mendoza para presentar "Boludo" y repasar tres décadas de éxitos
La emblemática banda nacional se presentará en el Cine Teatro Plaza. Harán el lanzamiento oficial de su reciente material de estudio y un recorrido por sus grandes clásicos. Entradas a la venta
Más de tres décadas de canciones e identidad intacta
Con más de 30 años de recorrido sobre los escenarios, Los Tipitos continúa renovando su propuesta artística sin perder la frescura ni la identidad que la convirtió en una pieza clave de la música nacional. En su paso por la sala de Godoy Cruz, el público mendocino podrá disfrutar en directo de himnos intergeneracionales de su extenso catálogo como “Campanas en la noche”, “Silencio”, “Brujería” y “Algo”, en combinación con la frescura de las nuevas composiciones que integran su nuevo lanzamiento.
El universo de "Boludo"
El nuevo álbum de estudio, titulado "Boludo" desembarcó en todas las plataformas digitales el 20 de agosto. La obra reúne un total de 14 canciones que invitan al oyente a sentir y reflexionar sobre la realidad actual, atravesadas por vivencias personales y procesos de transformación individual. Este trabajo marca una nueva etapa creativa para el grupo, la cual comenzó a develarse con los lanzamientos previos de sus cortes de difusión “Una Palabra” -que cuenta con su respectivo video oficial- e “IA”.
Si bien la presentación oficial de "Boludo" en la Ciudad de Buenos Aires está programada para el próximo 14 de noviembre en el Teatro Coliseo, Mendoza se posiciona como una parada fundamental dentro del recorrido del grupo, permitiendo el reencuentro con sus seguidores locales antes de la fecha en la capital.
Juampa Staiti, el artista invitado
La apertura del espectáculo estará a cargo de Juampa Staiti, guitarrista, compositor y productor oriundo de Mendoza que actualmente integra la histórica formación de Enanitos Verdes. Luego de un extenso camino como músico de sesión y de acompañar a diversos referentes sobre las tablas, Staiti se encuentra presentando su primer proyecto solista. Su propuesta musical abarca canciones inspiradas en relatos cotidianos, vínculos y vivencias personales, construidas desde una perspectiva intimista y sensible, entre las que destaca su sencillo “Cuenta Fantasma”.
FICHA TÉCNICA Y DATOS DEL SHOW
- Banda: Los Tipitos, presentación del disco "Boludo" y grandes éxitos.
- Lugar: Teatro Plaza (Colón 27, Gody Cruz).
- Entradas: a través de EntradaWeb.
En pocas palabras
- Los Tipitos: La banda presentará su nuevo disco "Boludo" y repasará éxitos en Mendoza.
- Detalles del show: El recital será el sábado 17 de octubre a las 21 en el Cine Teatro Plaza.
- Invitado especial: Actuará Juampa Staiti, músico mendocino y miembro de Enanitos Verdes.