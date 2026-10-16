Los Tipitos vuelven a Mendoza para presentar "Boludo" y repasar tres décadas de éxitos

Más de tres décadas de canciones e identidad intacta

Con más de 30 años de recorrido sobre los escenarios, Los Tipitos continúa renovando su propuesta artística sin perder la frescura ni la identidad que la convirtió en una pieza clave de la música nacional. En su paso por la sala de Godoy Cruz, el público mendocino podrá disfrutar en directo de himnos intergeneracionales de su extenso catálogo como “Campanas en la noche”, “Silencio”, “Brujería” y “Algo”, en combinación con la frescura de las nuevas composiciones que integran su nuevo lanzamiento.

El universo de "Boludo"

El nuevo álbum de estudio, titulado "Boludo" desembarcó en todas las plataformas digitales el 20 de agosto. La obra reúne un total de 14 canciones que invitan al oyente a sentir y reflexionar sobre la realidad actual, atravesadas por vivencias personales y procesos de transformación individual. Este trabajo marca una nueva etapa creativa para el grupo, la cual comenzó a develarse con los lanzamientos previos de sus cortes de difusión “Una Palabra” -que cuenta con su respectivo video oficial- e “IA”.