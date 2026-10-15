Un Ciclo Redondo debuta en Mendoza con un homenaje a 40 años de "Oktubre"

La primera presentación estará dedicada a Oktubre, el segundo álbum de estudio de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, editado en octubre de 1986. A 40 años de su lanzamiento, el disco volverá a sonar íntegramente en una experiencia que recupera la escucha del álbum como una obra completa, con sus temas, sus silencios y el recorrido musical pensado originalmente.

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La propuesta se desarrollará en la sala Circular Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc, un espacio cuyo escenario se encuentra en el centro y cuyas gradas rodean a los músicos. Esta disposición permitirá que el público comparta la experiencia desde distintas ubicaciones, en un formato que se diferencia del recital tradicional.