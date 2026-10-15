Mendoza sumará una nueva propuesta musical con Un Ciclo Redondo, un proyecto cultural independiente que invita a redescubrir grandes álbumes del rock argentino a través de interpretaciones en vivo, de principio a fin y sin alterar el orden de las canciones.
Un Ciclo Redondo debuta en Mendoza con un homenaje a 40 años de "Oktubre"
El nuevo ciclo de conciertos propone interpretar discos completos en vivo respetando el orden original de sus canciones. La primera fecha será en el Espacio Cultural Julio Le Parc, con el segundo álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
La primera presentación estará dedicada a Oktubre, el segundo álbum de estudio de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, editado en octubre de 1986. A 40 años de su lanzamiento, el disco volverá a sonar íntegramente en una experiencia que recupera la escucha del álbum como una obra completa, con sus temas, sus silencios y el recorrido musical pensado originalmente.
La propuesta se desarrollará en la sala Circular Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc, un espacio cuyo escenario se encuentra en el centro y cuyas gradas rodean a los músicos. Esta disposición permitirá que el público comparta la experiencia desde distintas ubicaciones, en un formato que se diferencia del recital tradicional.
La interpretación estará a cargo de la banda estable de Un Ciclo Redondo. El proyecto busca recuperar una forma de escuchar música centrada en el álbum completo, incluyendo tanto las canciones más reconocidas como aquellas que suelen quedar fuera de los repertorios habituales.
FICHA TÉCNICA Y DATOS
- Las entradas para esta primera función serán limitadas: habrá 100 localidades numeradas. El valor es de $30.000 y se pueden adquirir por EntradaWeb.
- El concierto será el viernes 16 de octubre, a las 21.30, en la Sala Circular Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).
En pocas palabras
- Nuevo ciclo musical: comienza en Mendoza con la interpretación de discos completos en vivo.
- Homenaje a "Oktubre": la primera presentación será del álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
- Detalles del evento: se realizará en el Espacio Cultural Julio Le Parc el 16 de octubre, con entradas a $30.000.