U2 confirmó oficialmente su regreso a la Argentina, en el marco de la etapa latinoamericana de su esperado tour mundial "The Greatest Show on Earth". El legendario cuarteto irlandés integrado por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. volverá a pisar suelo porteño para reencontrarse con uno de los públicos más apasionados del planeta.
U2 regresa a la Argentina: cuándo y dónde serán sus shows
A lo largo de su carrera, la banda irlandesa se ha presentado 10 veces en el país. A continuación los detalles de su nueva visita
¿Dónde y cuánto tocará U2 en Argentina?
Los shows de U2 en Argentina se llevarán a cabo el 23 y 25 de mayo en el emblemático Estadio Mâs Monumental de River Plate, recinto que fue escenario de algunas de sus visitas más memorables en el país.
Además, las veladas contarán con un invitado especial de lujo: el músico y compositor estadounidense Beck será el encargado de abrir ambos recitales en Núñez.
Venta de entradas y preventa en All Access
Las entradas para ver a U2 se venderán a través de la plataforma digital All Access. La preventa comenzará el miércoles 21 de octubre a las 10 de la mañana para clientes Santander Visa, quienes contarán con el beneficio de 6 cuotas sin interés.
La venta general será a partir del jueves 22 de octubre a las 10:00 hs, a través del mismo sistema de boletería online.
El retorno a los escenarios coincide con el lanzamiento de su decimosexto álbum de estudio, titulado Carnaval de Luz, con fecha de publicación prevista para el 13 de noviembre. Este álbum representa el primer material con canciones inéditas de la banda en una década, marcando un hito en sus 50 años de trayectoria.
Entre las novedades de la producción destaca el primer corte de difusión, "Silencio", sumado a colaboraciones internacionales de alto perfil como Rosalía y la leyenda del country Dolly Parton (quien falleció el pasado 25 de agosto).
El historial de U2 en Argentina
Esta presentación marcará la quinta visita de la agrupación a territorio argentino, sumando un historial de diez recitales históricos:
- 1998 (PopMart Tour): 3 funciones en el Estadio River Plate (5, 6 y 7 de febrero).
- 2006 (Vertigo Tour): 2 fechas en River Plate (1 y 2 de marzo).
- 2011 (360° Tour): 3 shows en el Estadio Ciudad de La Plata (30 de marzo, 2 y 3 de abril).
- 2017 (The Joshua Tree Tour): 2 noches consecutivas en el Estadio Ciudad de La Plata (10 y 11 de octubre).
En pocas palabras
- U2 regresa a Argentina: la banda irlandesa confirmó su vuelta al país con dos shows en el Estadio River Plate.
- Invitado especial: Beck será el encargado de abrir ambos recitales en Núñez.
- Entradas: la preventa inicia el 21 de octubre para clientes Santander Visa y la venta general el 22 de octubre a través de All Access.