U2 regresa a la Argentina: cuándo y dónde serán sus shows

Venta de entradas y preventa en All Access

Las entradas para ver a U2 se venderán a través de la plataforma digital All Access. La preventa comenzará el miércoles 21 de octubre a las 10 de la mañana para clientes Santander Visa, quienes contarán con el beneficio de 6 cuotas sin interés.

La venta general será a partir del jueves 22 de octubre a las 10:00 hs, a través del mismo sistema de boletería online.

El retorno a los escenarios coincide con el lanzamiento de su decimosexto álbum de estudio, titulado Carnaval de Luz, con fecha de publicación prevista para el 13 de noviembre. Este álbum representa el primer material con canciones inéditas de la banda en una década, marcando un hito en sus 50 años de trayectoria.

Entre las novedades de la producción destaca el primer corte de difusión, "Silencio", sumado a colaboraciones internacionales de alto perfil como Rosalía y la leyenda del country Dolly Parton (quien falleció el pasado 25 de agosto).

U2 vuelve al país para presentar su último disco "Carnaval de luz".

El historial de U2 en Argentina

Esta presentación marcará la quinta visita de la agrupación a territorio argentino, sumando un historial de diez recitales históricos: