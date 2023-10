esfera.JPG Esfera futurista. U2 estrenó el Sphere, la mega esfera en Las Vegas más grande del mundo.

Además, su exterior está recubierto por 1,2 millones de pantallas LED que pueden proyectar todo tipo de imágenes. El costo de la construcción fue de 2.300 millones de dólares.

U2 fue la banda encargada de inaugurar este escenario futurista con su serie de 25 conciertos llamada U2:UV Achtung Baby Live at Sphere, en la que interpretan por primera vez en vivo todas las canciones de su exitoso disco de 1991, Achtung Baby.

Qué es el Sphere

Se trata de la estructura esférica más grande del mundo y está dotada de pantallas LED de alta definición que cubren el exterior y el interior, generando espectaculares imágenes y un clima sorprendente en el interior. El costo de la construcción fue de 2.300 millones de dólares.

En el exterior del MSG Sphere se encuentra cubierto por un “lienzo de 360º” de 53.900 m2 programable para mostrar una variedad infinita de imágenes.

Bautizado como Exosfera, está compuesto por 1,2 millones de discos LED, cada uno con 48 diodos individuales capaces de ofrecer un impresionante despliegue de color y una resolución que según sus fabricantes es 32 veces mayor que la de la mejor televisión de alta definición.

El interior dispone también de un amplio despliegue con una pantalla de alta resolución de 15.000 m2 que, tal y como demostró el concierto de U2 es capaz de ofrecer efectos asombrosos gracias a sus 76 metros de altura con una definición de 16K, que simula cualquier tipo de escenario.

Además, este escenario cuenta con una capacidad para 18,000 personas, conectado por una pasarela peatonal al popular complejo turístico Venetian.

El microestadio será sede de diversos espectáculos musicales, artísticos, y deportivos. Por fuera se están utilizando las pantallas tanto para ocasiones temáticas como para imágenes aleatorias.

Una experiencia alucinante

La esfera estuvo iluminada con colores vibrantes y formas geométricas que se movían al ritmo de la música. El sonido era tan claro y potente que parecía que los músicos tocan cerca de la gente.

El show tuvo momentos altos como Zoo Station, la primera canción del álbum, y siguió con un repaso por los temas más emblemáticos como Even Better Than The Real Thing, One, Mysterious Ways, The Fly y Ultraviolet (Light My Way).

U2 The Sphere Multicam Las Vegas Achtung Baby Opening night full gig HD + Enhanced Audio 29.09.23

Cada canción tenía su propia ambientación visual, que se proyectaba en la pantalla gigante y creaba una atmósfera única.

Uno de los instantes más impactantes fue cuando sonó Where The Streets Have No Name, el clásico himno de U2 que hizo vibrar a todo el público.

La esfera se transformó en un paisaje típico del desierto de Nevada, el estado norteamericano que alberga a la artificialmente creada ciudad del entretenimiento llamada Las Vegas.

El concierto terminó con Love Is Blindness, la última canción del disco, y un agradecimiento especial de Bono, el vocalista de la banda, a todos los asistentes por ser parte de esta experiencia histórica.

También dedicó unas palabras a Larry Mullen Jr., el baterista fundador de U2 que se recupera de una cirugía y no pudo estar presente.