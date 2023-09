Los Rolling Stones estrenaron un temón con Lady Gaga y Stevie Wonder

El álbum, que saldrá a la luz el 20 de octubre y que interrumpe la ausencia de material original desde "A Bigger Bang" (2005), también marca la primera producción sin el baterista y fundador del grupo Charlie Watts.

Tras un primer adelanto titulado "Angry" y un anuncio que recorrió todo el mundo con la noticia de su vuelta a las producciones, The Rolling Stones se despacha con una nueva canción que trae la influencia gospel y el linaje de canciones como "You Can't Always Get What You Want" y "Shine a Light".