Humor: Pedro Alfonso llega a Mendoza con "Corto Circuito"

Platea Baja: $45.000

Palcos Bajos: $47.000

Platea Alta: $40.000

Palcos Altos: $43.000

Pullman: $38.000

De qué se trata la obra "Corto Circuito"

Estrenada en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz, aborda con humor y tecnología la inteligencia artificial y los vínculos humanos. La obra que ahora llega a Mendoza cuenta con un elenco explosivo: Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone, Diego Ramos, Julieta Poggio y Ana Paula Buljubasich, bajo la dirección de Diego Ramos, vas a disfrutar de situaciones desopilantes y malentendidos generados por la irrupción de un robot con inteligencia artificial en la vida cotidiana.