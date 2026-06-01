"Corto Circuito", la comedia teatral de verano 2026 protagonizada por Pedro Alfonso llega a Mendoza. Será con dos funciones los días viernes 12 sábado 13 de junio a las 21.30 en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad). Las entradas se consiguen a través de EntradaWeb y tienen los siguientes valores:
12 y 13 de junio
Humor: Pedro Alfonso llega a Mendoza con "Corto Circuito"
La comedia "Corto Circuito" con Pedro Alfonso se presentará en el Teatro Mendoza. La obra aborda con humor la inteligencia artificial. Yayo Guridi y Julieta Poggio son parte de la propuesta
- Platea Baja: $45.000
- Palcos Bajos: $47.000
- Platea Alta: $40.000
- Palcos Altos: $43.000
- Pullman: $38.000
De qué se trata la obra "Corto Circuito"
Estrenada en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz, aborda con humor y tecnología la inteligencia artificial y los vínculos humanos. La obra que ahora llega a Mendoza cuenta con un elenco explosivo: Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone, Diego Ramos, Julieta Poggio y Ana Paula Buljubasich, bajo la dirección de Diego Ramos, vas a disfrutar de situaciones desopilantes y malentendidos generados por la irrupción de un robot con inteligencia artificial en la vida cotidiana.