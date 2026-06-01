Juan José Campanella presenta "Empieza con D, Siete Letras" en Mendoza

Platea Baja: Filas 01 a 18: $50.000.

Platea Baja: Filas 19 a 25: $48.000.

Platea alta: $45.000.

Empieza con D siete Letras 2 Eduardo Blanco y Gastón Cocchiarale en un pasaje de la obra teatral dirigida por Juan José Campanella.

"Empieza con D, Siete Letras": sinopsis

En la sala de espera de un consultorio dental, dos personajes chocan de la manera más inesperada: Miranda Delgado, una profesora de yoga en sus 30, verborrágica, carismática y con un humor tan afilado como su lengua; y Luis Cavalli, un médico retirado en sus 60, viudo y todavía buscando el manual de instrucciones de un nuevo mundo.

Entre risas, ironías y momentos profundamente humanos, su relación se convertirá en una montaña rusa emocional, donde el amor y el humor son los protagonistas principales.

"Empieza con D, Siete Letras" desnuda la vulnerabilidad de dos almas que, a pesar de los golpes, todavía creen en la posibilidad de una segunda vuelta. Es una comedia romántica con sabor argentino, donde el humor cotidiano se entrelaza con la ternura de quienes, pese a todo, siguen apostando por el amor... aunque sea en la sala de espera de un dentista.

Una obra para los que saben reírse de sí mismos, disfrutan del humor inteligente y creen que, a cualquier edad, la vida siempre puede sorprenderte con un nuevo capítulo.