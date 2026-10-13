Video: entrevista a Eduardo Blanco, quien llega a Mendoza este fin de semana

Blanco anticipó que "Empieza con D..." es una obra que le encanta y que el público se va a encontrar "con una comedia romántica o comedia dramática entrañable. Es una obra que auténticamente Campanella, porque más allá que la haya escrito con su mujer, Cecilia Monti, tiene todos los elementos que en general conjugan en sus historias: el humor, la emoción".

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