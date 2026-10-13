Eduardo Blanco regresa a Mendoza con la obra teatral "Empieza con D, siete letras", una propuesta que protagoniza junto a Victoria Almeida y dirige Juan José Campanella. Serán dos funciones, el viernes 16 y 17 en el Teatro Mendoza (ver ficha).
Viernes 16 y sábado 17 de octubre
Video: entrevista a Eduardo Blanco, quien llega a Mendoza este fin de semana
El actor dialogó con UNO acerca de la presentación de la obra teatral "Empieza con D, siete letras".
Blanco anticipó que "Empieza con D..." es una obra que le encanta y que el público se va a encontrar "con una comedia romántica o comedia dramática entrañable. Es una obra que auténticamente Campanella, porque más allá que la haya escrito con su mujer, Cecilia Monti, tiene todos los elementos que en general conjugan en sus historias: el humor, la emoción".
FICHA TÉCNICA Y DATOS
- Obra: "Empieza con D, siete letras".
- Protagonistas: Eduardo Blanco y Victoria Almeida.
- Dirección: Juan José Campanella.
- Fechas: viernes 16 de octubre a las 20.30 y sábado 17 de octubre a las 19.
- Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).
- Entradas: a través de EntradaWeb.