Eduardo Blanco: "'Empieza con D, siete letras' es una obra auténticamente Campanella, con humor y emoción"

-Trabajar con Campanella debe ser un lujo y un placer, pero también una gran presión

-Sí, claro, es un tipo muy exigente Juan. Siempre con buenas formas, quiero decir, no equiparemos la exigencia al autoritarismo, en absoluto. Siempre con buenas formas. Pero yo también, a mí me gusta trabajar de manera exigente. Él, bueno, es un amigo mío de hace muchos años y he trabajado mucho con él y siempre es un placer. Me gustan las historias que cuenta, me siento identificado, me gustan los personajes que me escribe y la interrelación actor - director con él ya nos sale espontáneamente. Quiero decir, ya es casi parte del juego, ¿no?.

Además de trabajar con Campanella, Blanco ha hecho exitosísimas duplas actorales con Ricardo Darín, Luis Brandoni o Valeria Bertuccelli, por poner algunos ejemplos. La química es notoria en cada trabajo. sin embargo surge la clásica pregunta: ¿esa química se da o se trabaja?. El actor es claro al respecto: "No, la química creo que es una cosa que se da. Que se da, no sé si se puede trabajar la química, la verdad que no lo sé. Sí se pueden trabajar muchas otras cosas, pero yo creo que sí, que se da.

El equipo a pleno: Gastón Cocchiarale, Victoria Almeida, Juan José Campanella, Eduardo Blanco y Maru Zapata.

Luego agregó: "He tenido fortuna con muchos grandes actores y actrices con los que me ha tocado trabajar y que me sigue tocando. Bueno, la química que tenemos con Vicky Almeida, que es mi compañera en esta obra, es fantástica también, ¿no?. Y nunca había trabajado con ella, ni ella conmigo, claro. La había visto yo trabajar, sí. Y bueno, vas a ver, es una delicia. Esas sí creo que son cosas que se dan, pero se dan en general con buenos actores o actrices, porque todos los que nombraste antes son buenos actores o actrices y es muy fácil, diría yo, tener química con ellos. Pero bueno, no lo sé.

-Te ha tocado trabajar en películas, series, teatro. ¿Cómo varía el rol del actor para cada una de esas exigencias que te da la profesión?

-A mí me gustan los tres medios de comunicación: el teatro, el cine, la tele. Tienen similitudes y diferencias, por supuesto. A mí me gusta contar historias, más allá del formato que se le ponga, y me gustan las tres cosas, la verdad no podría elegir. Son distintas. El teatro tiene lo inevitable, que es el único lugar donde el actor y el público están compartiendo en el mismo instante esta historia. Y tenés el termómetro de cómo va sucediendo. El cine o la tele te enterás después, o estás con la gente cuando la está viendo, si te cruzan por la calle o te hacen un comentario y qué sé yo, sí. El teatro tiene eso que es único, es único. Pero a mí me gusta contar historias, y el cine... bueno, lo que tiene es que el teatro va de a pie y el cine viaja en avión.

La relación de Eduardo con Mendoza es muy buena. El público lo quiere y él quiere a la provincia, pero no siempre tiene tiempo para recorrerla. "Y bueno, pero eso es inevitable no solamente con Mendoza", comenta y aclara: "Mirá, ayer estuve en San Juan todo el día, entonces me preguntaban: '¿Pudiste recorrer San Juan?', sí -les digo-, Canal 4, Canal 8..." (risas). Bueno, hoy en Mendoza más o menos igual. La semana que viene, cuando venga a hacer funciones, obviamente por lo menos a una bodega el sábado al mediodía vamos a ir (risas). No podés hacer mucho paseo, pero cuando contás una historia que además te gusta contar y que es del gusto de la gente, como diría Beto Brandoni, "se van mejor de lo que entraron" me alcanza. Ya habrá tiempo para pasear un poquito más.

-Lo nombraste a Luis Brandoni, ¿qué recordás de él?

-Y todo lo mejor, ¿no?. Qué sé yo, para mí fue una experiencia profesional y humana genial trabajar con él. Un actor que admiré toda la vida y que me tocó nada menos que como compañero de teatro, ¿no?. Que en el teatro uno convive, en una obra que además duró años, que terminamos haciendo la película ("Parque Lezama"). Sintetizaba tan bien en una frase cosas con contenido. Por ejemplo, cuando íbamos de gira a ciudades chicas con teatros bellos y enormes, ¿viste?, él un día, recuerdo, mirando un teatro me dice: "¿Qué país pensaron estos tipos?" (risas). ¿Viste cómo en una frase resume tanto?. Para mí fue un privilegio y, por suerte, su última película fue "Parque Lezama", porque nosotros estrenamos la obra de teatro en el año 2013 y él al mes ya se estaba hinchando las pelotas para hacer la película. Y con Campanella decíamos "este tipo está mamado". ¡Mirá! El tipo tenía razón, ¿no? Y además no solamente la pudo hacer, sino que pudo ver su estreno y por lo menos, los primeros días, ver la respuesta de la gente.

Blanco y Brandoni en la película Parque Lezama.

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