La escena de la danza en Mendoza suma una propuesta de raíz tradicional este fin de semana con "RAÍZ - Noche Flamenca", un espectáculo de formato tablao que se presentará el viernes 27 de noviembre, a las 21, en el Teatro Sportsman (Paso de los Andes 1634, Godoy Cruz).
"RAÍZ", un tablao flamenco con música en vivo llega al Teatro Sportsman de Godoy Cruz
El espectáculo reunirá por primera vez en un mismo escenario a las alumnas avanzadas de Cecilia Zubiria Academia de Danzas y La Tríada Estudio de Danzas
La puesta en escena estará a cargo de las alumnas avanzadas de Cecilia Zubiria Academia de Danzas y de La Tríada Estudio de Danzas, bajo la dirección conjunta de Cecilia Zubiria y Lourdes Noli, dos referentes de la formación de bailarines de danza española y flamenco en la provincia que, con esta propuesta, unen por primera vez sus escuelas sobre un mismo escenario.
El espectáculo propone un recorrido por los palos más emblemáticos del flamenco en el que se entrelazan el cante, el toque y el baile para abordar historias de identidad, herencia y pasión. Además, la función contará con música en vivo a cargo de Diego Lorenzo (guitarra), Carina Beysa (cante) y Leo Landa (percusión).
Entradas y datos del espectáculo
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Espectáculo: RAÍZ - Noche Flamenca
Día y hora: viernes 27 de noviembre, a las 21.
Lugar: Teatro Sportsman (Paso de los Andes 1634, Godoy Cruz).
Entradas: disponibles a través de EntradaWeb.
En pocas palabras
- "RAÍZ - Noche Flamenca": se presenta un espectáculo de formato tablao con música en vivo en el Teatro Sportsman de Godoy Cruz.
- Artistas: alumnas avanzadas de Cecilia Zubiria Academia de Danzas y La Tríada Estudio de Danzas, con dirección de Cecilia Zubiria y Lourdes Noli.
- Música en vivo: participan Diego Lorenzo (guitarra), Carina Beysa (cante) y Leo Landa (percusión).