La puesta en escena estará a cargo de las alumnas avanzadas de Cecilia Zubiria Academia de Danzas y de La Tríada Estudio de Danzas, bajo la dirección conjunta de Cecilia Zubiria y Lourdes Noli, dos referentes de la formación de bailarines de danza española y flamenco en la provincia que, con esta propuesta, unen por primera vez sus escuelas sobre un mismo escenario.

Cecilia Zubiria.

El espectáculo propone un recorrido por los palos más emblemáticos del flamenco en el que se entrelazan el cante, el toque y el baile para abordar historias de identidad, herencia y pasión. Además, la función contará con música en vivo a cargo de Diego Lorenzo (guitarra), Carina Beysa (cante) y Leo Landa (percusión).