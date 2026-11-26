De la playa neerlandesa a la montaña mendocina

Durante la visita de junio a Woodstock’69 Bloemendaal -un beach club con más de tres décadas de trayectoria, conocido por sus encuentros diurnos, su clima relajado y su programación centrada en el house-, Las Palapas combinó música, ambientación inspirada en Potrerillos y gastronomía local, con platos como asado y empanadas, junto a la estética colorida del club europeo.

Ahora el recorrido se invierte: parte del equipo de Woodstock’69 viaja a Mendoza para intervenir Las Palapas en su ambientación y decoración, prolongando su actividad en la montaña en una época en la que habitualmente inicia su receso invernal. El evento forma parte de la programación de la temporada Bitácora del Viento del espacio de Potrerillos.