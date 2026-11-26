La cordillera de los Andes y el espíritu de las fiestas al aire libre frente al mar vuelven a encontrarse este sábado 28 de noviembre, desde las 18, cuando Woodstock’69 desembarque en Las Palapas, en el predio del Gran Hotel Potrerillos. La fecha marca el segundo capítulo de un intercambio cultural y musical que comenzó en junio, cuando el espacio mendocino llevó su propuesta hasta Bloemendaal aan Zee, en la costa de Ámsterdam.
Woodstock'69 desembarca en Las Palapas de Potrerillos con Deer Jade y Chocolate Sound
El beach club de Ámsterdam llega a orillas del dique Potrerillos para devolver la visita que el espacio mendocino realizó en junio en la costa neerlandesa
De la playa neerlandesa a la montaña mendocina
Durante la visita de junio a Woodstock’69 Bloemendaal -un beach club con más de tres décadas de trayectoria, conocido por sus encuentros diurnos, su clima relajado y su programación centrada en el house-, Las Palapas combinó música, ambientación inspirada en Potrerillos y gastronomía local, con platos como asado y empanadas, junto a la estética colorida del club europeo.
Ahora el recorrido se invierte: parte del equipo de Woodstock’69 viaja a Mendoza para intervenir Las Palapas en su ambientación y decoración, prolongando su actividad en la montaña en una época en la que habitualmente inicia su receso invernal. El evento forma parte de la programación de la temporada Bitácora del Viento del espacio de Potrerillos.
El line up: Deer Jade y Chocolate Sound
La propuesta artística de la jornada reunirá sonidos internacionales y talento local en el entorno serrano:
- Deer Jade: DJ y productora suizo-francesa en ascenso en la escena electrónica global, con sets que entrelazan melodic house, indie dance y techno melódico, con groove y melodías envolventes, y ediciones en sellos como Innervisions, Diynamic y Kompakt.
- Chocolate Sound: dúo mendocino integrado por Carolina Gancedo y Rodrigo Bellene, encargado de la apertura con mezclas de house, nu disco, funky, indie dance y electrónica melódica orientadas tanto al baile como a la emoción.
FICHA DEL EVENTO
- Fecha: sábado 28 de noviembre desde las 18.00 en Las Palapas (en el predio del Gran Hotel Potrerillos).
- Entradas: disponibles en Laspalapastickets.com, con 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de todos los bancos, además de un 30% de descuento vigente en la misma plataforma para mendocinos.
En pocas palabras
- Woodstock'69 en Las Palapas: el beach club de Ámsterdam se presentará en Potrerillos el sábado 28 de noviembre.
- Intercambio cultural: el evento marca el regreso de la propuesta mendocina a la costa neerlandesa en junio.
- Line up destacado: participarán la DJ Deer Jade y el dúo local Chocolate Sound.