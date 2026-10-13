Mendoza tendrá su gran fiesta de cumbia con Ráfaga, Lucas Sugo y Sombra de Luna

Tres sectores para vivir el Festi Power

El Festi Power propone distintas alternativas para disfrutar de la noche según la experiencia que cada público elija.

Ultra VIP con mesas. Es la experiencia premium del festival, con ubicación exclusiva, servicio de mesa y una vista privilegiada del escenario para disfrutar de la noche con todas las comodidades.

Es la experiencia premium del festival, con ubicación exclusiva, servicio de mesa y una vista privilegiada del escenario para disfrutar de la noche con todas las comodidades. VIP sin mesas. Un sector preferencial y cercano a la acción, pensado para quienes quieren vivir la fiesta desde una ubicación privilegiada y estar en primera fila de la celebración.

Un sector preferencial y cercano a la acción, pensado para quienes quieren vivir la fiesta desde una ubicación privilegiada y estar en primera fila de la celebración. General. Es el corazón del Festi Power: el espacio para bailar, cantar y disfrutar de la cumbia a pleno, compartiendo la fiesta con todo el público.

Lucas Sugo y Ráfaga, los grandes invitados a la fiesta

La primera edición contará con un line up encabezado por Ráfaga y Lucas Sugo, dos artistas referentes de la música popular y bailable, a los que se sumará la participación de la banda mendocina Sombra de Luna, completando una programación pensada para que la fiesta se extienda durante toda la noche.

Entre los clásicos y la nueva escena de la cumbia, el festival propone un line up para bailar toda la noche. El grupo Ráfaga liderado por Ariel Pucheta vuelve a Mendoza en un año muy especial. La banda comenzó viene de girar por Europa y Estados Unidos, y en septiembre comienza el tour para celebrar 30 Años de Historia.

“Mentirosa”, “Una Cerveza”, “Ráfaga de Amor”, “La Luna y Tú”, “Agüita” y tantos otros clásicos forman parte de un repertorio que dejó de pertenecer únicamente a la banda para convertirse en patrimonio emocional de su público.

Y mientras sus clásicos continúan vigentes, Ráfaga también supo dialogar con las nuevas generaciones. Sus recientes colaboraciones con artistas como Maria Becerra, Emanero, Soledad, Lil Cake, Américo, Papaya Dada, J Mena, La Delio Valdez y Jere Klein muestran la capacidad de la banda para cruzar generaciones, estilos y públicos sin perder su identidad.

Además, Festi Power tendrá la participación especial del cantante uruguayo Lucas Sugo. El músico reconocido por su hit “Cinco Minutos”, “Me Encanta” y “Hechicera”, es la figura internacional que llega a la primera edición del encuentro.

El uruguayo Lucas Sugo también será de la partida.

La propuesta busca ir más allá de un show tradicional: Festi Power invita a vivir una verdadera fiesta, con una puesta especialmente diseñada para el encuentro, diferentes espacios y experiencias dentro del Arena Maipú Stadium.

De esta manera, Power Play apuesta a crear en Mendoza un formato diferente, que reúna en una misma noche a artistas nacionales y talentos locales, con una producción propia y una experiencia integral para el público.

La banda local Noche de Luna también será parte del Festi Power.

FICHA TÉCNICA Y DATOS