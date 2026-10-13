El viernes 30 de octubre a las 22 llega la primera edición del Festi Power en su versión cumbia: una noche a puro baile en el Arena Maipú Stadium, con tres artistas que marcan la escena tropical y una propuesta integral de fiesta, experiencias y entretenimiento para todos los públicos. Entradas disponibles en Ticketek.com.ar y en boletería del Arena (en este caso solo en efectivo).
Mendoza tendrá su gran fiesta de cumbia con Ráfaga, Lucas Sugo y Sombra de Luna
Una fiesta imperdible en el Arena Maipú Stadium a pura cumbia con referentes del género. Las entradas están a la venta.
Mendoza vivirá una gran noche de la cumbia con una grilla que reúne a tres nombres de peso. Ráfaga, la banda que convirtió la cumbia en un fenómeno masivo y sigue llenando pistas en todo el país. Lucas Sugo, el fenómeno que arrastra multitudes de los dos lados del río con su impronta tropical. Y Sombra de Luna, el orgullo local que se sube al mismo escenario que las grandes figuras.
Con una producción exclusiva de Power Play, el encuentro nace con la premisa de brindar un verdadero festival de cumbian en Mendoza, combinando música en vivo, entretenimiento, experiencias y diferentes sectores en el Stadium. “Queríamos que Mendoza tenga su gran fiesta de cumbia: una noche para bailar de principio a fin, con la mejor producción y los artistas que representan al género. El Festi Power nace para eso y comenzar con el show de Ráfaga, Lucas Sugo y Sombra de Luna es empezar bien arriba”, señalaron desde la empresa productora.
Tres sectores para vivir el Festi Power
El Festi Power propone distintas alternativas para disfrutar de la noche según la experiencia que cada público elija.
- Ultra VIP con mesas. Es la experiencia premium del festival, con ubicación exclusiva, servicio de mesa y una vista privilegiada del escenario para disfrutar de la noche con todas las comodidades.
- VIP sin mesas. Un sector preferencial y cercano a la acción, pensado para quienes quieren vivir la fiesta desde una ubicación privilegiada y estar en primera fila de la celebración.
- General. Es el corazón del Festi Power: el espacio para bailar, cantar y disfrutar de la cumbia a pleno, compartiendo la fiesta con todo el público.
Lucas Sugo y Ráfaga, los grandes invitados a la fiesta
La primera edición contará con un line up encabezado por Ráfaga y Lucas Sugo, dos artistas referentes de la música popular y bailable, a los que se sumará la participación de la banda mendocina Sombra de Luna, completando una programación pensada para que la fiesta se extienda durante toda la noche.
Entre los clásicos y la nueva escena de la cumbia, el festival propone un line up para bailar toda la noche. El grupo Ráfaga liderado por Ariel Pucheta vuelve a Mendoza en un año muy especial. La banda comenzó viene de girar por Europa y Estados Unidos, y en septiembre comienza el tour para celebrar 30 Años de Historia.
“Mentirosa”, “Una Cerveza”, “Ráfaga de Amor”, “La Luna y Tú”, “Agüita” y tantos otros clásicos forman parte de un repertorio que dejó de pertenecer únicamente a la banda para convertirse en patrimonio emocional de su público.
Y mientras sus clásicos continúan vigentes, Ráfaga también supo dialogar con las nuevas generaciones. Sus recientes colaboraciones con artistas como Maria Becerra, Emanero, Soledad, Lil Cake, Américo, Papaya Dada, J Mena, La Delio Valdez y Jere Klein muestran la capacidad de la banda para cruzar generaciones, estilos y públicos sin perder su identidad.
Además, Festi Power tendrá la participación especial del cantante uruguayo Lucas Sugo. El músico reconocido por su hit “Cinco Minutos”, “Me Encanta” y “Hechicera”, es la figura internacional que llega a la primera edición del encuentro.
La propuesta busca ir más allá de un show tradicional: Festi Power invita a vivir una verdadera fiesta, con una puesta especialmente diseñada para el encuentro, diferentes espacios y experiencias dentro del Arena Maipú Stadium.
De esta manera, Power Play apuesta a crear en Mendoza un formato diferente, que reúna en una misma noche a artistas nacionales y talentos locales, con una producción propia y una experiencia integral para el público.
FICHA TÉCNICA Y DATOS
- Evento: FESTI POWER-Edición Cumbia
- Día y hora: viernes 30 de octubre, a las 22.
- Lugar: Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza, Maipú).
- Entradas: Ticketek.com.ar y boleterías del Arena (solo en efectivo)
- Produce: Power Play.
En pocas palabras
- Mendoza celebra la cumbia: el 30 de octubre se realizará el Festi Power en el Arena Maipú Stadium con Ráfaga, Lucas Sugo y Sombra de Luna.
- Artistas destacados: Ráfaga presentará su gira de 30 Años, Lucas Sugo suma su impronta tropical y Sombra de Luna representa el talento local.
- Experiencias diversas: el festival ofrecerá sectores Ultra VIP con mesas, VIP sin mesas y General, además de entretenimiento integral.