El descargo de Darío Giordano tras las acusaciones de sus hijos y Gustavo Yankelevich

A pesar de desmentir los hechos denunciados, Giordano prefirió no confrontar de forma directa con su hijo Valentín en los medios. "No voy a responderle a través de los medios de comunicación ni a cuestionar sus sentimientos. Lo amo y siempre lo amaré con toda mi alma. Es posible que, en ese momento de dolor, yo no haya estado a la altura de lo que él y Franco necesitaban; les pido perdón por eso", expresó con vulnerabilidad.

Giordano también destacó la diferencia entre reconocer fallas en la crianza en un contexto de duelo y aceptar acusaciones graves sobre su conducta: "Una cosa es reconocer mis errores como padre y otra muy distinta es aceptar que se construya sobre mí una imagen que no reconozco. Hoy me encuentro frente a acusaciones públicas de una gravedad enorme que me producen un profundo dolor."

El comunicado de Darío Giordano en respuesta a las declaraciones de sus hijos.

En otro tramo del escrito, el viudo de Romina Yan apuntó contra la disparidad en la exposición pública al enfrentarse mediáticamente a figuras de gran peso como Gustavo Yankelevich y Cris Morena. Señaló que hay personas con la capacidad de instalar versiones en la opinión pública, pero remarcó que "el poder y la exposición no convierten una versión en verdad".

Por último, hizo referencia a sus otros dos hijos, Azul y Dante, asegurando que ellos nunca vivieron episodios de violencia en el hogar y reafirmó su deseo de poder solucionar los conflictos en la privacidad del ámbito familiar: "Sigo creyendo que el amor por mis hijos debería estar por encima de cualquier diferencia personal".