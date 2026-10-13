Tras el impacto mediático generado por las revelaciones de Valentín Yankelevich sobre los presuntos episodios de violencia física y psicológica que habría sufrido durante su infancia, Darío Giordano decidió romper el silencio.
El descargo de Darío Giordano tras las acusaciones de sus hijos y Gustavo Yankelevich
El viudo de Romina Yan, Darío Giordano, envió su descargo judicial a Ángel de Brito, asegurando que fue sobreseído y que jamás existió violencia
El viudo de Romina Yan emitió un extenso comunicado de prensa donde rechazó categóricamente las denuncias, expuso detalles sobre la causa judicial en la que fue sobreseído y reflexionó sobre el dolor familiar tras la trágica pérdida de la actriz en 2010.
¿Qué dice el descargo de Darío Giordano?
En su texto, el productor televisivo fue contundente respecto a los señalamientos en su contra. "Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia", afirmó. Además, Giordano reveló que estas denuncias fueron tramitadas por la vía legal y que la Justicia lo sobreseyó de forma definitiva en el año 2018.
A pesar de desmentir los hechos denunciados, Giordano prefirió no confrontar de forma directa con su hijo Valentín en los medios. "No voy a responderle a través de los medios de comunicación ni a cuestionar sus sentimientos. Lo amo y siempre lo amaré con toda mi alma. Es posible que, en ese momento de dolor, yo no haya estado a la altura de lo que él y Franco necesitaban; les pido perdón por eso", expresó con vulnerabilidad.
Giordano también destacó la diferencia entre reconocer fallas en la crianza en un contexto de duelo y aceptar acusaciones graves sobre su conducta: "Una cosa es reconocer mis errores como padre y otra muy distinta es aceptar que se construya sobre mí una imagen que no reconozco. Hoy me encuentro frente a acusaciones públicas de una gravedad enorme que me producen un profundo dolor."
En otro tramo del escrito, el viudo de Romina Yan apuntó contra la disparidad en la exposición pública al enfrentarse mediáticamente a figuras de gran peso como Gustavo Yankelevich y Cris Morena. Señaló que hay personas con la capacidad de instalar versiones en la opinión pública, pero remarcó que "el poder y la exposición no convierten una versión en verdad".
Por último, hizo referencia a sus otros dos hijos, Azul y Dante, asegurando que ellos nunca vivieron episodios de violencia en el hogar y reafirmó su deseo de poder solucionar los conflictos en la privacidad del ámbito familiar: "Sigo creyendo que el amor por mis hijos debería estar por encima de cualquier diferencia personal".
En pocas palabras
- Descargo judicial: Darío Giordano rechazó las acusaciones de violencia y afirmó haber sido sobreseído en 2018.
- Relación familiar: expresó amor por su hijo Valentín y pidió perdón por posibles fallas como padre en un contexto de duelo.
- Exposición mediática: señaló la diferencia entre reconocer errores de crianza y aceptar acusaciones graves, criticando la exposición en medios.