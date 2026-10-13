Feriados 2026: cuándo es el próximo descanso tras el 12 de octubre

Tras disfrutar del feriado y fin de semana largo correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la atención de los argentinos se traslada al calendario oficial para identificar las últimas oportunidades de descanso y escapadas turísticas del año.
El próximo feriado será el lunes 9 de noviembre, declarado para todo el país por la llegada de León XIV.
La medida habilitará un fin de semana largo desde el sábado 7 hasta esa fecha y se sumará al esquema habitual de feriados previsto para el último tramo del año.
Feriados 2026: cómo sigue el calendario
Luego del lunes 9 de noviembre, el próximo feriado nacional en el país tendrá lugar el lunes 23 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional.
Dado que el día patrio original es el 20 de noviembre, la jornada se traslada al lunes para conformar un nuevo fin de semana largo de tres días (sábado 21, domingo 22 y lunes 23).
Feriados 2026: cuántos quedan en el calendario
Para el tramo final de la agenda anual, el esquema de feriados nacionales se completa con las fechas tradicionales del mes de diciembre:
- Lunes 9 de noviembre: declarado para todo el país por la llegada de León XIV.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable, genera fin de semana largo).
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
De esta manera, los trabajadores y estudiantes contarán con dos fin de semana extendido en noviembre y con la posibilidad de planificar los festejos de fin de año con jornadas de descanso estratégico a lo largo del último mes del calendario.
Feriados especiales
Por la visita del Papa León XIV a la Argentina, el martes 10 de noviembre habrá feriado local en CABA y en Córdoba. Mientras que el miércoles 11 se estableció feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.
En pocas palabras
- Próximos feriados: Tras el 12 de octubre, los feriados de noviembre son el 9 (por León XIV) y el 23 (Día de la Soberanía Nacional).
- Fines de semana largos: Los feriados de noviembre conformarán fines de semana largos, permitiendo escapadas turísticas.
- Cierre de año: Diciembre cuenta con feriados inamovibles el 8 (Inmaculada Concepción) y el 25 (Navidad).