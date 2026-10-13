Feriados 2026: cuándo es el próximo descanso tras el 12 de octubre

Foto: gentileza Turismo Mendoza/Facebook.

Feriados 2026: cómo sigue el calendario

Luego del lunes 9 de noviembre, el próximo feriado nacional en el país tendrá lugar el lunes 23 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional.

Dado que el día patrio original es el 20 de noviembre, la jornada se traslada al lunes para conformar un nuevo fin de semana largo de tres días (sábado 21, domingo 22 y lunes 23).

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Feriados 2026: cuántos quedan en el calendario

Para el tramo final de la agenda anual, el esquema de feriados nacionales se completa con las fechas tradicionales del mes de diciembre:

Lunes 9 de noviembre: declarado para todo el país por la llegada de León XIV.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable, genera fin de semana largo).

largo). Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María ( feriado inamovible).

inamovible). Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

De esta manera, los trabajadores y estudiantes contarán con dos fin de semana extendido en noviembre y con la posibilidad de planificar los festejos de fin de año con jornadas de descanso estratégico a lo largo del último mes del calendario.

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Feriados especiales

Por la visita del Papa León XIV a la Argentina, el martes 10 de noviembre habrá feriado local en CABA y en Córdoba. Mientras que el miércoles 11 se estableció feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.