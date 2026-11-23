Luego del día feriado por la Soberanía Nacional, que cierra el último fin de semana largo de noviembre 2026, muchos argentinos ya comienzan a revisar el almanaque oficial para planificar cómo afrontarán sus días en la etapa más exigente del calendario laboral y escolar.
De acuerdo con el cronograma nacional establecido por el Ministerio del Interior, diciembre de 2026 contará con dos feriados inamovibles en todo el territorio argentino: el martes 8 de diciembre y el viernes 25 de diciembre.
Ambos feriados permiten diagramar los últimos cortes largos del año, aunque con modalidades distintas según la actividad laboral de cada persona y las disposiciones vigentes en torno a los días puente con fines turísticos.
Feriados 2026: el primer descanso de diciembre
El primer feriado del mes corresponde al martes 8 de diciembre, jornada en la que se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, una fecha tradicional del calendario religioso que además marca el armado del arbolito de Navidad en los hogares argentinos.
Al caer día martes, quienes dispongan del lunes 7 de diciembre como jornada puente con fines turísticos (o puedan solicitar un día administrativo en sus respectivos trabajos) podrán disfrutar de un fin de semana extra largo de cuatro días consecutivos, que se extenderá desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre.
Navidad 2026: fin de semana largo asegurado
El segundo feriado nacional de diciembre tendrá lugar con motivo de la Navidad, que en 2026 caerá exactamente viernes 25 de diciembre.
De esta manera, se conformará de manera automática un fin de semana largo de tres días para la gran mayoría de los trabajadores y estudiantes, abarcando desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de diciembre, sin necesidad de decretos adicionales.
En tanto, el jueves 24 de diciembre (Nochebuena) no reviste carácter de feriado nacional, aunque habitualmente cuenta con asueto administrativo en el sector público y horarios reducidos en el comercio y los bancos.
Resumen de fechas clave de diciembre 2026
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos/puente.
- Martes 8 de diciembre: Feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Jueves 24 de diciembre: Nochebuena (jornada laborable habitual, con posibles asuetos administrativos y cierres tempranos en comercios).
- Viernes 25 de diciembre: Feriado nacional inamovible por Navidad (da inicio a un fin de semana largo de tres días junto al sábado 26 y domingo 27).
En pocas palabras
- Diciembre 2026: Dos feriados nacionales inamovibles marcarán el cierre del año.
- 8 de diciembre: Se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, permitiendo un posible fin de semana extra largo.
- 25 de diciembre: La Navidad cae viernes, asegurando un fin de semana largo de tres días.