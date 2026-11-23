Feriados 2026: el primer descanso de diciembre

El primer feriado del mes corresponde al martes 8 de diciembre, jornada en la que se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, una fecha tradicional del calendario religioso que además marca el armado del arbolito de Navidad en los hogares argentinos.

Al caer día martes, quienes dispongan del lunes 7 de diciembre como jornada puente con fines turísticos (o puedan solicitar un día administrativo en sus respectivos trabajos) podrán disfrutar de un fin de semana extra largo de cuatro días consecutivos, que se extenderá desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre.

Navidad 2026: fin de semana largo asegurado

El segundo feriado nacional de diciembre tendrá lugar con motivo de la Navidad, que en 2026 caerá exactamente viernes 25 de diciembre.

De esta manera, se conformará de manera automática un fin de semana largo de tres días para la gran mayoría de los trabajadores y estudiantes, abarcando desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de diciembre, sin necesidad de decretos adicionales.

En tanto, el jueves 24 de diciembre (Nochebuena) no reviste carácter de feriado nacional, aunque habitualmente cuenta con asueto administrativo en el sector público y horarios reducidos en el comercio y los bancos.

Resumen de fechas clave de diciembre 2026