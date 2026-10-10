La pasión andaluza llega al Teatro Independencia con el estreno de "Sueño Flamenco"

Declarado Patrimonio de la Humanidad, el flamenco se manifestará en su forma más auténtica sobre el escenario mayor de los mendocinos. A lo largo de 90 minutos, la obra se convertirá en un puente directo a los sentimientos más íntimos, invitando a espectadores de todas las edades a disfrutar de una expresión vital, mística y transparente para el corazón. Una noche donde el compás, el cante y el baile se funden en un mismo sueño: el reencuentro de Mendoza con sus raíces flamencas.

Un Sueño Flamenco con artistas de Cuyo

“Sueño Flamenco” es una propuesta artística de Federico Núñez nacida con el firme propósito de jerarquizar y dar visibilidad al talento de la región de Cuyo, fusionando la tradición del género con una puesta en escena inédita creada exclusivamente para la ocasión.

Para darle forma a este espectáculo, Núñez realiza un proceso de audiciones para conformar el cuerpo de baile de artistas locales que lo acompañarán en el escenario. En una primera etapa participarán de un curso-audición intensivo donde se considerarán aspectos técnicos y se interpretará parte del repertorio coreográfico principal. Los bailarines seleccionados luego avanzarán a la etapa de montaje, un período de ensayos integrados en el que van a ensamblar los movimientos con la música en directo.

Este camino de preparación va a culminar con el estreno de la función en el emblemático Teatro Independencia, presentando una Suite Flamenca tradicional donde el baile y la música en vivo son los verdaderos protagonistas.

Bajo la dirección artística y coreográfica de Federico Nuñez y la producción general de Fernando Cascino y Paula Ledaca, el espectáculo cobrará vida con el elenco integrado por los artistas de la región de Cuyo seleccionados. La propuesta en escena se terminará de completar con la dirección musical y guitarra flamenca de Diego Lorenzo, el cante flamenco de Carina Beysa y la percusión de Alejandro Morales. La artista encargada del vestuario será Silvia Concina.

Sobre Federico Núñez

Oriundo de Godoy Cruz, Mendoza, Federico Nuñez se radicó en España en 2010 en busca de un sueño que hoy es su forma de vida: bailar y profundizar en un arte que lo apasiona desde siempre. Su camino lo llevó primero por tablaos, hoteles y escenarios de Andalucía y las Islas Canarias, hasta lograr en 2014 su residencia legal en España, lo que le permitió formarse durante dos años en el prestigioso Centro Andaluz de Danza, una especialización equivalente a un máster en flamenco.

Ya consolidado en su carrera, se convirtió en el primer bailaor argentino en integrar una compañía estatal de flamenco en España, el Ballet Flamenco de Andalucía, y continuó su formación junto a referentes del género como Úrsula López, El Oruco, Israel Galván y Pastora Galván. Su arte se desplegó por escenarios de toda España y Europa, incluyendo tablaos emblemáticos de Sevilla y Madrid.

Con más de una década radicado en tierras andaluzas, Federico Nuñez regresa a Mendoza para compartir con su público de origen todo lo aprendido y vivido en el corazón del flamenco, en un espectáculo montado íntegramente para esta presentación.

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