Absurdo, drama y sonido en vivo: "Dos hombres en una ballena" estrena nuevas funciones en Ciudad

La puesta busca interpelar al espectador desde el interrogante y la reflexión: ¿cómo hacer para enfrentar al monstruo que nos come cada día? ¿es posible salir de la ballena sin transformarnos en el intento?

Sinopsis: un viaje místico y poético en el vientre de un gran pez

La obra sigue el trayecto de dos amigos -uno con una mirada mística y el otro con una perspectiva simple- que, tras un largo caminar por el mundo, terminan siendo tragados por un gran pez en medio del mar. Sin embargo, no se trata de una ballena cualquiera: dentro de ella, ambos personajes transitan una misma existencia de maneras radicalmente opuestas. En ese encierro plagado de secretos, fantasía y realidad, la historia pondrá a prueba su imaginación, el valor de la amistad y su propia supervivencia.