La compañía Camino de Monos Teatro Alternativo vuelve a convocar al público mendocino con una propuesta potente, poética y profundamente contemporánea. Se trata de "Dos hombres en una ballena", una obra que combina el absurdo con la intensidad del drama actual, destacándose además por el despliegue de imágenes cautivantes y un cuidada ambientación con sonido en vivo.
Absurdo, drama y sonido en vivo: "Dos hombres en una ballena" estrena nuevas funciones en Ciudad
Dirigida y escrita por David Maya e interpretada por Maximiliano Correa y Emiliano Politino, la propuesta de Camino de Monos Teatro Alternativo invita a reflexionar sobre la existencia, el destino y la amistad. La primera función será este domingo 18 de octubre en el Teatro Cajamarca.
La puesta busca interpelar al espectador desde el interrogante y la reflexión: ¿cómo hacer para enfrentar al monstruo que nos come cada día? ¿es posible salir de la ballena sin transformarnos en el intento?
Sinopsis: un viaje místico y poético en el vientre de un gran pez
La obra sigue el trayecto de dos amigos -uno con una mirada mística y el otro con una perspectiva simple- que, tras un largo caminar por el mundo, terminan siendo tragados por un gran pez en medio del mar. Sin embargo, no se trata de una ballena cualquiera: dentro de ella, ambos personajes transitan una misma existencia de maneras radicalmente opuestas. En ese encierro plagado de secretos, fantasía y realidad, la historia pondrá a prueba su imaginación, el valor de la amistad y su propia supervivencia.
Interpretada por Maximiliano Correa y Emiliano Politino, bajo la dirección y dramaturgia de David Maya, la puesta marca el reencuentro de un equipo de teatristas con más de diez años de trabajo conjunto. Tras haber abordado clásicos de la dramaturgia como "La Revelación de Carlos Alsina" y "Perlimplín" de Federico García Lorca, además de haber impulsado el Encuentro de Teatro Alternativo en la provincia, la compañía regresa a los escenarios con un texto propio caracterizado por su dinamismo y expresividad.
Sobre la dirección
David Maya es un reconocido teatrista mendocino, Licenciado en Arte Dramático, docente, cantautor e integrante de Cajamarca Teatro desde el año 2002. Ha dirigido e intervenido en piezas como "No Mover", "El Soplador de Estrellas", "Agamenón", "La Nube y el León", entre otras. A lo largo de su carrera, su labor ha sido distinguida en múltiples ocasiones por su trabajo en dirección y diseño lumínico, además de haber participado en proyectos oficiales de relevancia como la Comedia Municipal y el programa Cervantes en el País.
PROGRAMACIÓN
- Primera función: domingo 18 de octubre
- Hora: 20:30.
- Lugar: Teatro Cajamarca (España 1767, Ciudad de Mendoza).
- Entradas: $15.000. A la venta a través de la plataforma EntradaWeb.
Próximas funciones programadas (todas en Sala Cajamarca):
- Sábado 24 de octubre
- Viernes 6 de noviembre
- Viernes 13 de noviembre
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
- Producción: Camino de Monos Teatro Alternativo.
- Dramaturgia y Dirección: David Maya.
- Intérpretes: Maximiliano Correa y Emiliano Politino.
- Diseño escenotécnico e iluminación: David Maya.
- Realización del dispositivo lumínico: Wally Sánchez.
- Diseño de sonido: Walter Guasco y David Maya.
- Fotografía e imagen: Walter Guasco.
- Asistente técnico: Facundo Cataldo.
- Equipo de soporte: Claudia Polo.
- Comunicación en redes: Aldana Postizzi.
En pocas palabras
- Estreno de "Dos hombres en una ballena": la obra de Camino de Monos Teatro Alternativo se presenta este domingo 18 de octubre en el Teatro Cajamarca.
- Sinopsis: dos amigos son tragados por un gran pez, enfrentando su existencia, destino y amistad en un viaje místico y poético.
- Equipo: la puesta cuenta con Maximiliano Correa y Emiliano Politino en actuación y David Maya en dirección y dramaturgia.