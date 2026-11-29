Sábado 5 de diciembre: Hernan Cattaneo encabezará la apertura junto al proyecto alemán Âme (DJ Set) -reconocido por su cruce entre el house y las melodías profundas-, el dúo argentino de progressive house Soundexile (integrado por Oliverio Sofía y Baunder) y el warm up a cargo de Greta Meier .

Domingo 6 de diciembre: Hernan Cattaneo ofrecerá un extended set como figura central de la fecha de cierre, que contará con la apertura del productor y DJ emergente Fran Bux.

Entradas y modalidades de compra

Los tickets para ambas fechas se comercializan exclusivamente a través de la plataforma EntradaWeb, tras una instancia inicial de preventa para clientes Galicia Visa -con precio único y stock limitado- que dio paso a la venta general por etapas de precios según disponibilidad. En todas las instancias rige el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Galicia Visa.

Fechas: sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026.

Lugar: Gran Hotel Potrerillos (Ruta Nacional 7, Luján de Cuyo).

Entradas: disponibles en EntradaWeb (hasta 6 cuotas sin interés con Galicia Visa).

El DJ hernan Cattaneo con el diue Potrerillos de fondo.

Más de cuatro décadas en la cabina

Con más de cuarenta años de trayectoria, Hernan Cattaneo se consolidó como uno de los máximos referentes mundiales del progressive house. Desde sus inicios en Buenos Aires y su proyección internacional junto a Paul Oakenfold y la residencia en Cream (Ibiza y Liverpool), su carrera suma presentaciones en festivales como Coachella, Burning Man y The Hollywood Bowl, además de hitos recientes como su show en las Pirámides de Giza, en Egipto.

Fundador del sello Sudbeat y conductor del ciclo radial "Resident" desde 2001, Cattaneo fue distinguido como Mejor DJ Progressive en los Ibiza DJ Awards (2018 y 2019), recibió el premio Konex de Platino y fue nombrado Personalidad Destacada de la Cultura tras sus conciertos sinfónicos en el Teatro Colón, registrados en el documental "Connected".