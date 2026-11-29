Tras una gira que pasó por Buenos Aires y marcó su debut en Madrid, Sunsetstrip eligió nuevamente el paisaje cordillerano para despedir su temporada 2026. La experiencia creada por Hernan Cattaneo tendrá dos jornadas consecutivas en el Gran Hotel Potrerillos los próximos sábado 5 y domingo 6 de diciembre, con producción de Buena Productora y Folck Producciones.
Hernan Cattaneo cierra la temporada 2026 de Sunsetstrip con dos fechas en Potrerillos
El DJ argentino regresa a la montaña mendocina al Gran Hotel Potrerillos. El line up incluye a Âme, Soundexile, Greta Meier y Fran Bux
Concebido en 2019 como un homenaje a la energía y la luz del atardecer al aire libre, el formato propone un recorrido sonoro que acompaña la caída del sol sobre la montaña. La curaduría estética y técnica busca integrar la geografía de Potrerillos como eje central de la puesta en escena, en un ciclo que ya convocó multitudes en ciudades como Buenos Aires, São Paulo, Montevideo, Punta del Este y Montreal.
Grilla artística día por día
La programación repartirá invitados internacionales y referentes de la escena electrónica nacional entre ambas jornadas:
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Sábado 5 de diciembre: Hernan Cattaneo encabezará la apertura junto al proyecto alemán Âme (DJ Set) -reconocido por su cruce entre el house y las melodías profundas-, el dúo argentino de progressive house Soundexile (integrado por Oliverio Sofía y Baunder) y el warm up a cargo de Greta Meier.
Domingo 6 de diciembre: Hernan Cattaneo ofrecerá un extended set como figura central de la fecha de cierre, que contará con la apertura del productor y DJ emergente Fran Bux.
Entradas y modalidades de compra
Los tickets para ambas fechas se comercializan exclusivamente a través de la plataforma EntradaWeb, tras una instancia inicial de preventa para clientes Galicia Visa -con precio único y stock limitado- que dio paso a la venta general por etapas de precios según disponibilidad. En todas las instancias rige el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Galicia Visa.
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Fechas: sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026.
Lugar: Gran Hotel Potrerillos (Ruta Nacional 7, Luján de Cuyo).
Entradas: disponibles en EntradaWeb (hasta 6 cuotas sin interés con Galicia Visa).
Más de cuatro décadas en la cabina
Con más de cuarenta años de trayectoria, Hernan Cattaneo se consolidó como uno de los máximos referentes mundiales del progressive house. Desde sus inicios en Buenos Aires y su proyección internacional junto a Paul Oakenfold y la residencia en Cream (Ibiza y Liverpool), su carrera suma presentaciones en festivales como Coachella, Burning Man y The Hollywood Bowl, además de hitos recientes como su show en las Pirámides de Giza, en Egipto.
Fundador del sello Sudbeat y conductor del ciclo radial "Resident" desde 2001, Cattaneo fue distinguido como Mejor DJ Progressive en los Ibiza DJ Awards (2018 y 2019), recibió el premio Konex de Platino y fue nombrado Personalidad Destacada de la Cultura tras sus conciertos sinfónicos en el Teatro Colón, registrados en el documental "Connected".
En pocas palabras
- Hernán Cattáneo: Cierra la temporada 2026 de Sunsetstrip con dos fechas en el Gran Hotel Potrerillos.
- Line-up: Incluye a Âme (DJ Set), Soundexile, Greta Meier y Fran Bux.
- Entradas: Disponibles en EntradaWeb con hasta 6 cuotas sin interés con Galicia Visa.