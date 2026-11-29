Orquesta Barroca de Mendoza: dirigida por el maestro Mariano Peralta .

Voces del Teatro Colón: la soprano Mariana Medero y el tenor Andrés Jofré .

Gabriel Canci: anfitrión, productor y cantante del ciclo.

Kaly Gong: aporte de sonidos ancestrales dentro de la programación artística.

Artistas invitados: el tenor mendocino Alberto Jerez y el joven cantante Facundo Salas, ganador de la primera temporada de Luz, Talento, Acción.

El tenor Andrés Jofré, integrante del Coro Estable del Teatro Colón, llega a esta cita tras sumar amplia repercusión pública al interpretar como solista el Agnus Dei de la Misa Criolla de Ariel Ramírez durante la misa celebrada por el papa León XIV en la Basílica de Luján.

Fin solidario, entradas y transmisión televisiva

Además del encuentro presencial en Ciudad, el espectáculo contará con un especial televisivo realizado por Gabriel Canci Difusión junto a El Siete TV (Grupo América Mendoza), pensado para acompañar la previa navideña en los hogares de todo el país y culminar con el brindis de medianoche hacia la Argentina y el mundo.

Concierto presencial: será el jueves 17 de diciembre a las 20.30 en el Salón de los Espejos del Park Hyatt Mendoza (Chile y Sarmiento, Ciudad). Las entradas tienen un valor desde $50.000 a través de EntradaWeb.com.ar y se solicita además la entrega de un alimento no perecedero destinado a la acción solidaria de la Fundación Grupo América.

Especial televisivo: se emitirá el jueves 24 de diciembre a las 22.30 por la pantalla de El Siete (Canal 31 TDA SD y HD, Canal 130 DTV, Canal 14 Supercanal, Canal 1007 Supercanal HD y YouTube), con un brindis de los artistas a la medianoche en vísperas de Navidad.

La quinta edición cuenta con el acompañamiento de Mendoza Argentina, El Siete TV, AN Cirugía Plástica, El Dedal Telas, Castillo Group y Bazar Andes.