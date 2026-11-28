Bernardo Martín, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTURyC), Carlos Rottemberg, empresario y productor teatral y Daniel Scioli: secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. Gentileza

"La ciudad está a la altura, como siempre, con más de 200 espectáculos, además de actividades de todo tipo, gastronomía y hotelería. Sumado a los precios competitivos, no tenemos dudas de que será una hermosa temporada de verano", destacó Diego Juárez durante la presentación.

Precios accesibles para cuidar el bolsillo del público.

Una de las prioridades de la presentación fue sostener la convocatoria de espectadores mediante beneficios y valores promocionales: Regresan los "Precios Amigables" por cuarto año al hilo. La firma Multiteatro, encabezada por Carlos Rottemberg, confirmó que mantendrá su esquema de entradas promocionales durante la temporada 2027. Habrá un cupo de plateas a $48.000 válido para cualquier función, día de la semana y medio de pago, una cifra que corre por debajo de la inflación acumulada desde que el programa debutó en noviembre de 2023.

Promociones y propuestas integrales: autoridades del área de Turismo de la Nación destacaron la articulación con los empresarios locales para armar combos turísticos, rebajas y alternativas ajustadas a cada presupuesto, integrando la oferta escénica con fiestas, gastronomía y actividades en los balnearios.

Flavio Mendoza también levantará el telón en Mardel.

Adelantos de una cartelera plural

La grilla anunciada cruza comedias, dramas, musicales, unipersonales y obras para toda la familia, reuniendo a figuras de alcance nacional junto con compañías independientes marplatenses.

Estrenos fuertes y vueltas esperadas:

"Las Hijas": protagonizada por Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, con dirección teatral de Adrián Suar en el Teatro Atlas.

"Sottovoce": subirá a escena entre fines de febrero y principios de marzo con Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega.

"Misery", encabezada por Julia Calvo y Juan Gil Navarro.

"Magnolias de Acero": comedia producida por Aldo Funes, con Esther Goris, Patricia Viggiano, Graciela Stefani y Minerva Casero en el Nuevo Teatro Enrique Carreras.

"Átame": con Gladys Florimonte, Alejandro “Huevo” Müller, Cristian Sancho y Celeste Muriega en el Teatro Santa Fe.

Por su parte, el Teatro Roxy sumará a su cartelera "Ni media palabra", junto a Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el Bicho Gómez.

Felipe colombo y Juli Savioli presentaron la comedia romántica "Regla de tres simple", que protagonizarán en el Teatro Lido a partir del 6 de enero de 2027.

Tras este lanzamiento oficial en Buenos Aires, la Capital Nacional del Espectáculo puso en marcha la cuenta regresiva para una temporada estival que apunta a consolidar tanto el flujo turístico como la actividad cultural desde fines de diciembre hasta marzo.

*Natalia Barrios es corresponsal de Canal 7 en Mar del Plata.