Altertango, una de las agrupaciones vinculadas al tango contemporáneo argentino con mayor proyección internacional, vuelve a Mendoza para presentar en vivo su nuevo álbum de estudio, "La Saga Dels Marges". La cita es este domingo 29 de noviembre, a las 19.30, en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad), con entradas disponibles a través de Entradaweb.
Altertango regresa a Mendoza para celebrar sus 25 años y presentar su nuevo disco "La Saga Dels Marges"
El cuarteto liderado por Elbi Olalla se presentará en el Teatro Mendoza, con formación original y destacados músicos y orquestas de la escena local como invitados
Liderado por la pianista y compositora Elbi Olalla, el grupo tanguero regresa al punto de partida de su historia para celebrar sus 25 años de trayectoria y compartir con el público mendocino esta nueva etapa artística que cruza fronteras.
Un reencuentro generacional en el Teatro Mendoza
La presentación de "La Saga Dels Marges" tendrá un valor simbólico especial para Altertango al marcar el reencuentro con la ciudad donde nació hace un cuarto de siglo y desde donde proyectó su música hacia escenarios de Argentina, Latinoamérica y Europa.
El espectáculo reunirá el sonido característico del grupo con su formación original, integrada por Elbi Olalla en piano, Ezequiel Acosta en bandoneón, Pablo Conalbi en batería y Gerardo Lucero en contrabajo. A ellos se sumarán numerosos referentes de la escena mendocina en una noche concebida como un cruce entre distintas generaciones y maneras de abordar el género.
Entre los músicos invitados confirmados figuran Paula Bilen, La Contreras, El Kallo, Gonzalo Lesta, Gabriela Guembe, Varón Álvarez, Emilio Cardone y Leandro Lacerna. Además, la celebración colectiva contará con la participación de las orquestas La del 1800 y La Mundial Orkestra, junto a Florencia Fourcade como concertista en castañuelas.
"La Saga Dels Marges": un puente sonoro entre Mendoza, Buenos Aires y Barcelona
Editado por el sello Club del Disco y grabado en Sol de Sants -uno de los estudios más importantes de Barcelona-, el álbum propone un diálogo entre el tango argentino, la cultura catalana y la creación colectiva. En la grabación participaron Fede Salgado en contrabajo y Franco Niella en batería, además de Josefina Rozenwasser Marín, Magalí Sare, Jor Villarnovo y Alejandro Guyot.
Con presencia estable en Barcelona desde 2022, Altertango traza en este trabajo un puente entre los arrabales de Mendoza, Buenos Aires y Catalunya, combinando canciones en castellano y catalán. "La vida sucede en los márgenes. Y este disco une los arrabales de Argentina y la cultura catalana con el ADN que nos nutre e integra", explicó Elbi Olalla.
Tras 7 años radicada en la capital catalana, Olalla plantea este material como una toma de posición artística y personal frente a la experiencia migratoria, buscando una integración cultural genuina en lugar de utilizar la ciudad como un simple escenario de paso. Desde una mirada independiente y por fuera de los circuitos comerciales masivos, el disco reivindica el encuentro entre pares y se organiza conceptualmente en tres suites:
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La Suite ADN: incluye colaboraciones con colegas de Buenos Aires que forman parte del núcleo histórico y la raíz tanguera del grupo.
La Suite El Raval: reúne composiciones nacidas en Barcelona, inspiradas en la vida de barrio, la literatura local y el intercambio con músicos de la región.
La Suite del Arrabal: presenta piezas con sello distintivo argentino, creadas junto a músicos y compositores cercanos.
En lo musical, la obra parte de la tradición del tango pero incorpora elementos del rock, el jazz y la música popular argentina, otorgándole un rol protagónico a la batería que lleva varios pasajes hacia terrenos cercanos al rock progresivo.
25 años de historia y discografía
Fundado en Mendoza en 2002, Altertango construyó a lo largo de más de 20 años un recorrido sostenido tanto en el país como en el exterior -con dos de sus integrantes radicados actualmente en Barcelona desde 2022-, manteniendo siempre a su provincia de origen como faro creativo.
Su discografía oficial reúne ocho trabajos de estudio y en vivo, además de múltiples sencillos con colaboraciones destacadas:
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"Altertango I" (2002)
"Altertango II" (2005)
"Tormenta" (2007)
"Melodramas" (2009)
"Fargüest" (2013)
"Radiotango" (2016)
"Sie7e" (2017)
"En Vivo 20 años" (2023)
Con "La Saga Dels Marges", el grupo vuelve a poner en diálogo sus raíces mendocinas con el aprendizaje acumulado en estos 25 años de música.
FICHA DEL EVENTO
- Show: Altertango presenta "La Saga Dels Marges"
- Día y hora: domingo 29 de noviembre, a las 19.30.
- Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).
- Entradas: en Entradaweb.
En pocas palabras
- Altertango celebra 25 años: La banda mendocina regresa a la provincia para presentar su nuevo disco "La Saga Dels Marges" en el Teatro Mendoza.
- Nuevo Álbum "La Saga Dels Marges": El trabajo explora un diálogo entre el tango argentino, la cultura catalana y la creación colectiva, con grabaciones en Barcelona.
- Confluencia de Artistas: El concierto contará con la formación original de Altertango y la participación de destacados músicos y orquestas de la escena local mendocina.