El espectáculo reunirá el sonido característico del grupo con su formación original, integrada por Elbi Olalla en piano, Ezequiel Acosta en bandoneón, Pablo Conalbi en batería y Gerardo Lucero en contrabajo. A ellos se sumarán numerosos referentes de la escena mendocina en una noche concebida como un cruce entre distintas generaciones y maneras de abordar el género.

Entre los músicos invitados confirmados figuran Paula Bilen, La Contreras, El Kallo, Gonzalo Lesta, Gabriela Guembe, Varón Álvarez, Emilio Cardone y Leandro Lacerna. Además, la celebración colectiva contará con la participación de las orquestas La del 1800 y La Mundial Orkestra, junto a Florencia Fourcade como concertista en castañuelas.

"La Saga Dels Marges": un puente sonoro entre Mendoza, Buenos Aires y Barcelona

Editado por el sello Club del Disco y grabado en Sol de Sants -uno de los estudios más importantes de Barcelona-, el álbum propone un diálogo entre el tango argentino, la cultura catalana y la creación colectiva. En la grabación participaron Fede Salgado en contrabajo y Franco Niella en batería, además de Josefina Rozenwasser Marín, Magalí Sare, Jor Villarnovo y Alejandro Guyot.

Con presencia estable en Barcelona desde 2022, Altertango traza en este trabajo un puente entre los arrabales de Mendoza, Buenos Aires y Catalunya, combinando canciones en castellano y catalán. "La vida sucede en los márgenes. Y este disco une los arrabales de Argentina y la cultura catalana con el ADN que nos nutre e integra", explicó Elbi Olalla.

Tras 7 años radicada en la capital catalana, Olalla plantea este material como una toma de posición artística y personal frente a la experiencia migratoria, buscando una integración cultural genuina en lugar de utilizar la ciudad como un simple escenario de paso. Desde una mirada independiente y por fuera de los circuitos comerciales masivos, el disco reivindica el encuentro entre pares y se organiza conceptualmente en tres suites:

La Suite ADN: incluye colaboraciones con colegas de Buenos Aires que forman parte del núcleo histórico y la raíz tanguera del grupo.

La Suite El Raval: reúne composiciones nacidas en Barcelona, inspiradas en la vida de barrio, la literatura local y el intercambio con músicos de la región.

La Suite del Arrabal: presenta piezas con sello distintivo argentino, creadas junto a músicos y compositores cercanos.

En lo musical, la obra parte de la tradición del tango pero incorpora elementos del rock, el jazz y la música popular argentina, otorgándole un rol protagónico a la batería que lleva varios pasajes hacia terrenos cercanos al rock progresivo.

25 años de historia y discografía

Fundado en Mendoza en 2002, Altertango construyó a lo largo de más de 20 años un recorrido sostenido tanto en el país como en el exterior -con dos de sus integrantes radicados actualmente en Barcelona desde 2022-, manteniendo siempre a su provincia de origen como faro creativo.

Su discografía oficial reúne ocho trabajos de estudio y en vivo, además de múltiples sencillos con colaboraciones destacadas:

"Altertango I" (2002)

"Altertango II" (2005)

"Tormenta" (2007)

"Melodramas" (2009)

"Fargüest" (2013)

"Radiotango" (2016)

"Sie7e" (2017)

"En Vivo 20 años" (2023)

Con "La Saga Dels Marges", el grupo vuelve a poner en diálogo sus raíces mendocinas con el aprendizaje acumulado en estos 25 años de música.

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