30 años con la música y su conquista en la calle Corrientes

Fiel a su estilo caracterizado por la cercanía con el público y su permanente deseo de agradecer y celebrar cada encuentro, Pintos llevó la despedida de su ciclo porteño mucho más allá del escenario. El pasado viernes 20 de noviembre, cuando la noche parecía llegar a su fin, sorprendió al aparecer en el frente del Gran Rex para continuar cantando ante miles de personas congregadas sobre la avenida Corrientes. De esta manera transformó el corazón teatral de Buenos Aires en una fiesta popular a cielo abierto.

Después de cinco noches con localidades agotadas y conciertos de más de dos horas, coronó esta primera temporada con una postal destinada a quedar en la memoria colectiva: "No me olvides" y "Motivos" resonaron en plena calle Corrientes, coreadas por una multitud testigo de un acontecimiento espontáneo que reafirmó su lugar como una de las figuras más queridas de la música argentina.