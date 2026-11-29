El jueves 3 de diciembre a las 22, Abel Pintos ofrecerá un espectáculo en el Arena Maipú Stadium que combinará sus canciones más recientes con clásicos de su repertorio. el show forma parte de "Buenaventura Tour" y las entradas están a la venta.
Abel Pintos en Mendoza con su "Buenaventura Tour 2026"
El cantante se presentará en el Arena Maipú Stadium luego de agotar 5 funciones en el Teatro Gran Rex, donde cerró su temporada cantando en la calle
30 años con la música y su conquista en la calle Corrientes
Fiel a su estilo caracterizado por la cercanía con el público y su permanente deseo de agradecer y celebrar cada encuentro, Pintos llevó la despedida de su ciclo porteño mucho más allá del escenario. El pasado viernes 20 de noviembre, cuando la noche parecía llegar a su fin, sorprendió al aparecer en el frente del Gran Rex para continuar cantando ante miles de personas congregadas sobre la avenida Corrientes. De esta manera transformó el corazón teatral de Buenos Aires en una fiesta popular a cielo abierto.
Después de cinco noches con localidades agotadas y conciertos de más de dos horas, coronó esta primera temporada con una postal destinada a quedar en la memoria colectiva: "No me olvides" y "Motivos" resonaron en plena calle Corrientes, coreadas por una multitud testigo de un acontecimiento espontáneo que reafirmó su lugar como una de las figuras más queridas de la música argentina.
Esa última velada guardó además un capítulo atravesado por la emoción y las coincidencias. Horas antes de subir a escena, Abel recibió en su camarín la visita de Olga Garaventa, viuda de Sandro, otro ídolo popular que dejó una huella imborrable en esa sala. Juntos compartieron un momento especial al abrir por unos instantes las puertas del emblemático camarín que utilizaba el Gitano durante sus presentaciones en el teatro.
El encuentro permitió advertir dos coincidencias significativas entre las historias de ambos artistas: Sandro debutó en el Gran Rex al cumplir 30 años de trayectoria, exactamente el mismo punto de su carrera en el que Pintos concretó su estreno en el recinto. Además, la primera función de Abel tuvo lugar el 13 de noviembre, fecha emblemática para "las nenas" por coincidir con el aniversario del lanzamiento del primer disco de Sandro, ocurrido 63 años atrás.
"Ibuprofeno" y "Veneno y Puñal", lo nuevo de Abel
Este presente sobre los escenarios llega acompañado por una serie de lanzamientos editados durante 2026 que amplían el repertorio de su nueva etapa musical:
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"Ibuprofeno": estrenado el 27 de agosto en todas las plataformas digitales, propone una mirada introspectiva sobre el paso del tiempo, los cambios personales y la pérdida de la inocencia asociada a los primeros años de vida. Con la pregunta sobre cómo sería vivir sin miedo como eje, reflexiona sobre el equilibrio entre la vida interior, las emociones y la búsqueda de respuestas más allá de lo material. El tema cuenta con un videoclip dirigido por Niko Sedano, protagonizado por Abel junto a los músicos de su gira, filmado en una única jornada e íntegramente en blanco y negro para reforzar el concepto de dualidad de la canción.
"Veneno y Puñal": single que se lanzó el 26 de noviembre, en el que Abel Pintos comparte autoría con Daniel Cuevas.
Ficha del evento
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Show: Abel Pintos – Buenaventura Tour 2026.
Día y hora: jueves 3 de diciembre, a las 22.
Lugar: Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú).
Entradas: disponibles en Ticketek.com.ar y en la boletería del Arena Maipú (solo efectivo).
Producción: Power Play.
En pocas palabras
- Abel Pintos: ofrecerá un espectáculo el 3 de diciembre en el Arena Maipú Stadium como parte de su gira "Buenaventura Tour"
- El show: será una mezcla de clásicos con nuevas canciones.
- Entradas: a la venta en Ticketek.com.ar