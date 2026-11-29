Los Viejos Funcionan se presenta este jueves 3 de diciembre en los jardines del espacio cultural de Cálamo & Papiro, Libros y Vinos (Sáenz Peña 2830, Luján de Cuyo, frente a la rotonda del arado). Será de 20 a 22 y la propuesta consta de canciones de rock nacional y algunos temas propios de la banda.
Los Viejos Funcionan: rock & roll, empanadas y vino
La banda se presenta en el espacio cultural Cálamo & Papiro, Libros y Vinos. Grandes canciones de rock argentino y un par de temas propios
Las entradas tienen un costo de $25.000 y se pueden reservar al 2615 081 930: incluyen una copa de vino y dos empanadas.
Los Viejos Funcionan: rock viejo y peludo, no más
La agrupación está compuesta por Manuel González Bals en guitarra y voz, Paulo Delluniversidad en guitarra, armónica y voz y Gonzalo Ponce en batería y coros. Como invitado estará Charlie Frites en bajo.
La banda mendocina Los Viejos Funcionan lleva un año y medio de trayectoria. Obviamente el nombre surge de la frase que se popularizó en la serie de Netflix "El Eternauta", basada en el cómic argenttino de
En sus shows se pueden escuchar canciones de rock nacional como "Bombachitas rosas" (Las Pelotas), "Azúcar Impalpable" (Las Pastillas del Abuelo), "El fantasma de Canterville" (Charly García), "Amor de perros" (Los Piojos), "Ella es como un ángel" (Pappo), "Pensar en nada" (Los Piojos) o "Mariposas" (Enanitos verdes). Entre los temas propios están "Nube gris" o "Me dejo caer", siempre en la vereda del rock nacional.
FICHA DEL SHOW
- Fecha: jueves 3 de diciembre.
- Horario: 20 a 22.
- Lugar: Cálamo & Papiro (Saenz Peña 2830, Luján).
- Entradas: al 2615 081 930.
En pocas palabras
- Los Viejos Funcionan: se presenta este jueves 3 de diciembre en Cálamo & Papiro.
- Propuesta del show: interpretará canciones de rock nacional y temas propios.
- Entradas: cuestan $25.000 e incluyen vino y empanadas.