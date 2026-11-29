Las entradas tienen un costo de $25.000 y se pueden reservar al 2615 081 930: incluyen una copa de vino y dos empanadas.

Los Viejos Funcionan en ensayo.

Los Viejos Funcionan: rock viejo y peludo, no más

La agrupación está compuesta por Manuel González Bals en guitarra y voz, Paulo Delluniversidad en guitarra, armónica y voz y Gonzalo Ponce en batería y coros. Como invitado estará Charlie Frites en bajo.