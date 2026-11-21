La dueña rechazó las acusaciones, creyendo firmemente que su pared estaba firme e acusó la humedad a falencias del edificio. Así que después de enviar una carta documento y fracasar la mediación, el consorcio inició la demanda judicial.

Cañerías obstruidas y roturas: la Justicia pidió arreglar los caños y la indemnización fue rechazada

La Justicia dispuso que la propietaria iniciara las reparaciones por cañerías rotas y obstruidas por sedimentos que afectaron el edificio de al lado.

La jueza María Pilar Rebaudi Basavilbaso confirmó en la demanda que había roturas y agua filtrada. En el fallo, obligó a la dueña a iniciar las obras en 60 días tras quedar firme la sentencia, con un profesional matriculado y un plazo máximo de 120 días. Los trabajos requieren de la limpieza de caños pluviales, el reemplazo de tramos dañados, la reparación de revoques y la aplicación de pintura impermeable en la medianera.

Por otra parte, la Justicia rechazó el reclamo de tres millones de pesos solicitado por el consorcio para arreglar los daños del inmueble, al considerar que no se presentaron pruebas suficientes. Tampoco dio indemnizaciones por daño moral ni por pérdida de uso, remarcando que el propio edificio registraba deterioro en sus capas aisladoras.