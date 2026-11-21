La humedad y las filtraciones es uno de los conflictos más comunes. Además de las manchas y el deterioro del revoque, puede generar moho, malos olores y problemas de salud, pero cuando el origen está en el departamento de al lado, y perjudica la estructura de tu hogar, pueden haber problemas que se resuelven con la Justicia.
Su departamento tenía cañerías obstruidas, roturas y humedad que se pasó al vecino y la Justicia la obligó a reparar los daños
Una propiedad con filtraciones y humedad deterioró una pared y un sótano por cañerías obstruidas, fisuras y roturas, asi que la Justicia tuvo que intervenir
Una mujer provocó filtraciones y humedad en un edificio vecino
Un conflicto entre vecinos se desencadenó en el barrio porteño de Villa Devoto por filtraciones de agua. En 2022 un edificio ubicado en la calle Llavallol sufrió humedad, manchas, hongos y desprendimientos en la pared medianera de la planta baja y el sótano.
Ante el deterioro, el consorcio afectado señaló a la propietaria de la casa lindera, ya que sospechaban que el agua provenía de una rejilla de su pasillo debido a cañerías obstruidas. Sin embargo, los reclamos no prosperaron demasiado.
La dueña rechazó las acusaciones, creyendo firmemente que su pared estaba firme e acusó la humedad a falencias del edificio. Así que después de enviar una carta documento y fracasar la mediación, el consorcio inició la demanda judicial.
Cañerías obstruidas y roturas: la Justicia pidió arreglar los caños y la indemnización fue rechazada
La jueza María Pilar Rebaudi Basavilbaso confirmó en la demanda que había roturas y agua filtrada. En el fallo, obligó a la dueña a iniciar las obras en 60 días tras quedar firme la sentencia, con un profesional matriculado y un plazo máximo de 120 días. Los trabajos requieren de la limpieza de caños pluviales, el reemplazo de tramos dañados, la reparación de revoques y la aplicación de pintura impermeable en la medianera.
Por otra parte, la Justicia rechazó el reclamo de tres millones de pesos solicitado por el consorcio para arreglar los daños del inmueble, al considerar que no se presentaron pruebas suficientes. Tampoco dio indemnizaciones por daño moral ni por pérdida de uso, remarcando que el propio edificio registraba deterioro en sus capas aisladoras.
En pocas palabras
- Daños por humedad: una propiedad en Villa Devoto provocó filtraciones y humedad en un edificio vecino por cañerías obstruidas.
- Fallo judicial: la Justicia obligó a la propietaria a reparar los daños en 60 días, limpiando caños y arreglando la medianera.
- Indemnización rechazada: se desestimó el reclamo millonario del consorcio por falta de pruebas suficientes y deterioro preexistente.