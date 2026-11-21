La creación, el diseño y la dirección técnica del monumento estuvieron a cargo del inventor y diseñador mendocino Ramón Villarroel, quien supo combinar la visión artística con soluciones técnicas avanzadas, pero de forma totalmente artesanal en un galpón, utilizando dos piolas sujetas a tachos de pintura para regular y controlar la verticalidad de la obra en una época sin tecnología ni recursos digitales.

Visita de Juan Pablo II a Mendoza.

Además, se trata de una obra que está inspirada en una cinta métrica doblada, girada y cruzada que simboliza la figura de la Virgen María con un solo trazo continuo.

El día que Mendoza recibió al papa Juan Pablo II

A raíz de esta famosa construcción, en el 1987 Mendoza vivió uno de los acontecimientos más trascendentes de su historia: la visita del papa Juan Pablo II transformó a la provincia en epicentro de fe.

Aquel 7 de abril, más de 400.000 personas se juntaron en el cruce de los accesos Este y Sur demostrando como detrás de esa postal multitudinaria hubo semanas de trabajo para construir en tiempo récord, un espacio apto para recibir al sumo pontífice y a una multitud de fieles.

De ahí surgió un nuevo símbolo conocido hoy como el Predio de la Virgen, un espacio creado especialmente para esa ocasión única para la provincia y la época.