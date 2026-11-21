Varias construcciones de Mendoza son hitos, de los cuales muchos se mantienen actualmente. Entre los más conocidos se encuentra el Predio de la Virgen, ubicado estratégicamente y con una gran historia detrás relacionada con el papa Juan Pablo II.
El origen del Predio de la Virgen y su significado
Cada mendocino que vaya por el Parque del Acceso Este, en el departamento de Guaymallén, dentro de la provincia de Mendoza se encontrará con este famoso monumento al que se le llama Predio de la Virgen.
Esta emblemática construcción se ha transformado en un patrimonio representativo de la zona, destacándose de manera especial por su concepción artística y por su notable singularidad de equilibrio estructural.
La creación, el diseño y la dirección técnica del monumento estuvieron a cargo del inventor y diseñador mendocino Ramón Villarroel, quien supo combinar la visión artística con soluciones técnicas avanzadas, pero de forma totalmente artesanal en un galpón, utilizando dos piolas sujetas a tachos de pintura para regular y controlar la verticalidad de la obra en una época sin tecnología ni recursos digitales.
Además, se trata de una obra que está inspirada en una cinta métrica doblada, girada y cruzada que simboliza la figura de la Virgen María con un solo trazo continuo.
El día que Mendoza recibió al papa Juan Pablo II
A raíz de esta famosa construcción, en el 1987 Mendoza vivió uno de los acontecimientos más trascendentes de su historia: la visita del papa Juan Pablo II transformó a la provincia en epicentro de fe.
Aquel 7 de abril, más de 400.000 personas se juntaron en el cruce de los accesos Este y Sur demostrando como detrás de esa postal multitudinaria hubo semanas de trabajo para construir en tiempo récord, un espacio apto para recibir al sumo pontífice y a una multitud de fieles.
De ahí surgió un nuevo símbolo conocido hoy como el Predio de la Virgen, un espacio creado especialmente para esa ocasión única para la provincia y la época.
En pocas palabras
- Predio de la Virgen: construcción mendocina emblemática, diseñada artesanalmente por Ramón Villarroel.
- Visita Papal: el sitio fue acondicionado en 1987 para recibir al Papa Juan Pablo II.
- Origen: inspirado en una cinta métrica, simboliza la figura de la Virgen María con un trazo continuo.