En el centro de la foto, el director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal. Foto: Prensa de Gobierno

En cuanto a los emprendimientos que ya cuentan con aprobación para avanzar hacia la etapa de explotación, Shantal mencionó los casos de PSJ Cobre Mendocino y San Romeleo, subrayando el avance institucional alcanzado en los últimos dos años.

Respecto de PSJ Cobre Mendocino, ubicado en Las Heras, detalló que contempla una inversión de U$S891 millones y que el inicio de su construcción está previsto para antes del primer trimestre del próximo año. El proyecto estima generar alrededor de 3.900 puestos de trabajo directos e indirectos y se apoya en su localización estratégica sobre el corredor bioceánico Cristo Redentor.

Inversiones hidrocarburíferas y proyección regional

En materia energética, el director de Minería recordó que la petrolera YPF presentará una solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por US$ 4.500 millones para desarrollar la formación Vaca Muerta en territorio mendocino.

Al respecto, destacó que dicho régimen establece como requisito ejecutar al menos el 40% del monto comprometido durante los primeros dos años.

"Mendoza reafirma el compromiso con la competitividad. Nuestra frontera no tiene límites, y creo que es la forma de unirnos no solamente con otras provincias, sino también con otros países", expresó Shantal ante los representantes empresariales.

El reclamo de los proveedores locales por mayor integración

El presidente del Clúster de Proveedores para la Minería y la Energía de Cuyo (CProMEC), Marcos Calvente, definió a la organización como un espacio de articulación en el que confluyen el sector privado, el ámbito público, la ciencia y la academia con el propósito de consolidar una integración tanto horizontal como vertical dentro de la cadena de valor.

Calvente valoró el acompañamiento del Ejecutivo provincial en el diseño de políticas sectoriales y sostuvo que en esta instancia inicial, donde se define el rumbo de la actividad, el sector público cumple un rol determinante.

El titular de CProMEC indicó que el objetivo a largo plazo consiste en multiplicar entre 10 y 15 veces las exportaciones mineras nacionales hasta alcanzar un volumen de entre 50.000 y 60.000 millones de dólares anuales, cifras comparables con las de Chile. No obstante, advirtió que el ingreso de capitales no garantiza por sí solo la generación de empleo y actividad para las firmas locales.

"La inversión no necesariamente se traduce en mayor trabajo para nuestras empresas. Tenemos que prepararnos para esa oportunidad. Para que se convierta en un contrato tienen que ocurrir muchas cosas, y una de ellas es la integración", señaló Calvente, quien concluyó manifestando la expectativa de que este tipo de encuentros derive en acuerdos concretos de complementación regional.