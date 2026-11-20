El deterioro de la deuda soberana argentina es marcado, con rendimientos que reflejan la cautela del mercado. Al cierre del jueves, el bono AL30 ofrecía cerca del 20,4% anual en dólares, y el GD30, una tasa cercana al 18,4%. Estos niveles muestran cuán deteriorada se encuentra la percepción sobre la deuda del país, alejando la posibilidad de volver a financiarse normalmente en los mercados internacionales.

Y la tensión en los bonos ha comenzado a trasladarse al ámbito cambiario. Durante las últimas ruedas, se observó un incremento en la demanda de cobertura cambiaria, lo que amplió la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones financieras. El jueves, el dólar mayorista cerró alrededor de $1565, mientras que el dólar del Banco Nación llegó a $1585. El MEP se ubicó cerca de $1644 y el contado con liquidación alcanzó los $1771,66, marcando una brecha cercana al 10% respecto al oficial.

Cómo operan los bonos argentinos hoy

Uno de los factores que alimenta la venta de activos argentinos es la capacidad del gobierno para afrontar los vencimientos de deuda del próximo año.

A esto se suma un contexto externo desfavorable, marcado por una mayor aversión al riesgo en Wall Street, la fortaleza del dólar a nivel global y la reciente depreciación del real brasileño. Si bien el Banco Central de Brasil intervino para contener la caída de su moneda, el deterioro argentino no se explica únicamente por factores internacionales. Operadores del mercado señalan también dudas domésticas sobre la acumulación de reservas, las necesidades de financiamiento y cierta incertidumbre política de cara a 2027, lo que impulsa al mercado a exigir una prima cada vez mayor para financiar al país.

Con información de El Cronista.