El mercado financiero argentino vuelve a registrar una fuerte tensión, con el riesgo país superando la barrera de los 1000 puntos básicos durante la rueda de este viernes. El índice que mide JP Morgan escaló 107 unidades hasta alcanzar los 1038 puntos, lo que representa un incremento del 11,49% respecto al cierre previo, cuando se ubicó en 931 unidades.
El riesgo país supera los 1.000 puntos por la fuerte caída de bonos
El índice medido por JP Morgan reflejó una fuerte aversión del mercado, impulsando la caída de bonos argentinos y generando tensión cambiaria
Esta situación se explica por una renovada ola de ventas sobre los bonos argentinos en dólares. En Wall Street, los títulos Globales profundizan sus pérdidas, llegando a registrar bajas de hasta el 2,2%, mientras que los Bonares retroceden alrededor del 1%.
El impacto del riesgo país en los mercados
La caída de estos instrumentos eleva los rendimientos exigidos por los inversores, lo que se traduce directamente en un mayor riesgo país.
El deterioro de la deuda soberana argentina es marcado, con rendimientos que reflejan la cautela del mercado. Al cierre del jueves, el bono AL30 ofrecía cerca del 20,4% anual en dólares, y el GD30, una tasa cercana al 18,4%. Estos niveles muestran cuán deteriorada se encuentra la percepción sobre la deuda del país, alejando la posibilidad de volver a financiarse normalmente en los mercados internacionales.
Y la tensión en los bonos ha comenzado a trasladarse al ámbito cambiario. Durante las últimas ruedas, se observó un incremento en la demanda de cobertura cambiaria, lo que amplió la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones financieras. El jueves, el dólar mayorista cerró alrededor de $1565, mientras que el dólar del Banco Nación llegó a $1585. El MEP se ubicó cerca de $1644 y el contado con liquidación alcanzó los $1771,66, marcando una brecha cercana al 10% respecto al oficial.
Cómo operan los bonos argentinos hoy
Uno de los factores que alimenta la venta de activos argentinos es la capacidad del gobierno para afrontar los vencimientos de deuda del próximo año.
A esto se suma un contexto externo desfavorable, marcado por una mayor aversión al riesgo en Wall Street, la fortaleza del dólar a nivel global y la reciente depreciación del real brasileño. Si bien el Banco Central de Brasil intervino para contener la caída de su moneda, el deterioro argentino no se explica únicamente por factores internacionales. Operadores del mercado señalan también dudas domésticas sobre la acumulación de reservas, las necesidades de financiamiento y cierta incertidumbre política de cara a 2027, lo que impulsa al mercado a exigir una prima cada vez mayor para financiar al país.
En pocas palabras
- Riesgo país: superó los 1000 puntos básicos, marcando una suba del 11,49% y reflejando aversión del mercado.
- Bonos argentinos: sufrieron una fuerte ola de ventas en Wall Street, con caídas de hasta el 2,2% en los títulos Globales y del 1% en los Bonares.
- Tensión cambiaria: la caída de bonos elevó los rendimientos y amplió la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones financieras.