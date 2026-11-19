En Mendoza el dólar blue terminó la ronda de este jueves a $1.645 para la venta y $1.620 para la compra.

Cómo cerraron el dólar oficial y los financieros

En el segmento formal, el dólar minorista avanzó $5 (0,32%) y finalizó a $1.585 para la venta en las pizarras del Banco Nación ($1.535 para la compra), marcando un nuevo máximo nominal.

Por su parte, el dólar oficial mayorista trepó $5,50 (0,4%) y se posicionó en $1.565. De este modo, la distancia respecto del límite superior de la banda cambiaria fijada por el Banco Central (BCRA) -actualmente en $1.975,44- se amplió a $410,44, equivalente a 26,23%.

Entre las cotizaciones bursátiles, el mayor movimiento se registró en el Contado con Liquidación (CCL), que saltó 3% hasta los $1.767,29, estirando la brecha cambiaria frente al mayorista al 12,9% ($202,30). En tanto, el dólar MEP subió 0,7% y cerró en $1.649,80.

El riesgo país superó los 900 puntos. Foto: Noticias Argentinas

Se disparó el riesgo país

En medio de un clima financiero hostil, los títulos de la deuda pública argentina registraron caídas y empujaron al alza al riesgo país, que operó en 931 puntos, al tiempo que las acciones registraronn pérdidas de hasta 5%.

En concreto, el indicador que elabora JP Morgan subió 77 unidades, o el equivalente a 9,1% en la jornada. En lo que va de noviembre aumentó 17,5% y escaló hasta 62% en el acumulado del año.

A esta situación se sumó el clima financiero global, que registró caídas pronunciadas. Los principales indicadores de Wall Street caen, con el Nasdaq a la cabeza (-2,1%), seguido por el Dow Jones (-2%) y el S&P 500 (-1,9%). Esto se dio en medio de la salida a la Bolsa norteamericana de Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude, que acumula una fortuna de U$S140.000 millones.