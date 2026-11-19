El dólar blue volvió a operar en alza este jueves, sumó $10 a su cotización y cerró a $1.640 para la venta en el mercado informal ($1.620 para la compra), lo que representó un incremento de 0,6% respecto de la jornada previa.
El dólar blue tocó un récord tras registrar un aumento de $10 y el riesgo país superó los 930 puntos
El billete paralelo anotó un alza de 0,6% en una rueda marcada por la presión cambiaria. En Mendoza terminó la jornada a $1.645 para la venta
La suba del billete paralelo estuvo acompañada por un fuerte salto del riesgo país, que volvió a superar la barrera psicológica de las 900 unidades: el índice elaborado por JP Morgan escaló 77 puntos en el día hasta ubicarse en 931 puntos básicos, en medio de una caída generalizada de los bonos soberanos y retrocesos de hasta 5% en los ADR argentinos en Wall Street, liderados por el sector financiero.
Con este cierre, la brecha entre el dólar blue y el tipo de cambio oficial minorista quedó en $55, mientras todos los segmentos del mercado mostraron presión alcista hacia el final de la rueda.
En Mendoza el dólar blue terminó la ronda de este jueves a $1.645 para la venta y $1.620 para la compra.
Cómo cerraron el dólar oficial y los financieros
En el segmento formal, el dólar minorista avanzó $5 (0,32%) y finalizó a $1.585 para la venta en las pizarras del Banco Nación ($1.535 para la compra), marcando un nuevo máximo nominal.
Por su parte, el dólar oficial mayorista trepó $5,50 (0,4%) y se posicionó en $1.565. De este modo, la distancia respecto del límite superior de la banda cambiaria fijada por el Banco Central (BCRA) -actualmente en $1.975,44- se amplió a $410,44, equivalente a 26,23%.
Entre las cotizaciones bursátiles, el mayor movimiento se registró en el Contado con Liquidación (CCL), que saltó 3% hasta los $1.767,29, estirando la brecha cambiaria frente al mayorista al 12,9% ($202,30). En tanto, el dólar MEP subió 0,7% y cerró en $1.649,80.
Se disparó el riesgo país
En medio de un clima financiero hostil, los títulos de la deuda pública argentina registraron caídas y empujaron al alza al riesgo país, que operó en 931 puntos, al tiempo que las acciones registraronn pérdidas de hasta 5%.
En concreto, el indicador que elabora JP Morgan subió 77 unidades, o el equivalente a 9,1% en la jornada. En lo que va de noviembre aumentó 17,5% y escaló hasta 62% en el acumulado del año.
A esta situación se sumó el clima financiero global, que registró caídas pronunciadas. Los principales indicadores de Wall Street caen, con el Nasdaq a la cabeza (-2,1%), seguido por el Dow Jones (-2%) y el S&P 500 (-1,9%). Esto se dio en medio de la salida a la Bolsa norteamericana de Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude, que acumula una fortuna de U$S140.000 millones.
En pocas palabras
- Dólar blue: subió $10 y cerró a $1.640, con un alza del 0,6% en la jornada.
- Riesgo país: superó los 900 puntos y escaló 83 unidades hasta 931 puntos básicos.
- Dólar oficial: el minorista avanzó $5 y finalizó a $1.585, mientras el mayorista trepó $5,50 a $1.565.