Placas de yeso. La construcción en seco siente la crisis de la caída de la actividad en la construcción.

Durlock concentra su producción y reubica operaciones

La producción de la planta de Río Negro se consolidará en General Acha, La Pampa, donde Etex ya cuenta con su establecimiento de mayor escala. Esta medida busca reducir costos operativos y eficientizar la estructura productiva, en línea con una inversión de 11,8 millones de euros anunciada en 2025 para ampliar la capacidad de la planta pampeana.

Aunque se mantiene la posibilidad de una eventual reapertura de la planta de General Roca en 2027, no hay anuncios concretos por parte de la empresa. Las instalaciones permanecerán bajo custodia de seguridad con sus habilitaciones vigentes, una condición que permite considerar futuras reactivaciones.

Cómo afecta la caída al sector de la construcción

El cierre de la planta de Durlock se produce en un contexto de desaceleración para el sector de la construcción, que registra una caída de la demanda de materiales. La actividad minera de yeso en Río Negro, por su parte, ha mostrado un crecimiento en la extracción, pero este aumento no se ha traducido en mayor consumo para la planta patagónica.

Los analistas del sector advierten sobre la paralización de la obra pública y el elevado costo de construcción, factores que impactan negativamente en la demanda de insumos como el yeso. La actividad de la construcción en Argentina se mantiene estancada, con una merma cercana al 25% respecto a su pico anterior.