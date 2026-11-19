El grupo belga Etex, propietario de Durlock en Argentina, cerró su histórica planta de yeso Compañía Corral en General Roca, Río Negro, luego de 120 años de operación. La decisión, que implicó despidos de empleados, responde a la caída en las ventas y la menor demanda de materiales para la construcción.
Durlock cerró una centenaria fábrica por la caída de ventas y la crisis en la construcción
El grupo belga Etex cerró su histórica planta de yeso en General Roca tras 120 años debido a la caída en las ventas de la construcción
La producción que se realizaba en la Patagonia será trasladada a la planta principal de la marca en General Acha, La Pampa. La medida se da en un contexto de reorganización productiva por parte de la multinacional, que busca optimizar sus operaciones ante las transformaciones del sector.
La yesera Compañía Corral, fundada en 1905, había sido adquirida por Etex a fines de la década de 2000. La planta de General Roca, que llegó a tener 60 empleados, se dedicaba a la trituración, clasificación y molienda de yeso, insumo clave para la construcción en seco.
Durlock concentra su producción y reubica operaciones
La producción de la planta de Río Negro se consolidará en General Acha, La Pampa, donde Etex ya cuenta con su establecimiento de mayor escala. Esta medida busca reducir costos operativos y eficientizar la estructura productiva, en línea con una inversión de 11,8 millones de euros anunciada en 2025 para ampliar la capacidad de la planta pampeana.
Aunque se mantiene la posibilidad de una eventual reapertura de la planta de General Roca en 2027, no hay anuncios concretos por parte de la empresa. Las instalaciones permanecerán bajo custodia de seguridad con sus habilitaciones vigentes, una condición que permite considerar futuras reactivaciones.
Cómo afecta la caída al sector de la construcción
El cierre de la planta de Durlock se produce en un contexto de desaceleración para el sector de la construcción, que registra una caída de la demanda de materiales. La actividad minera de yeso en Río Negro, por su parte, ha mostrado un crecimiento en la extracción, pero este aumento no se ha traducido en mayor consumo para la planta patagónica.
Los analistas del sector advierten sobre la paralización de la obra pública y el elevado costo de construcción, factores que impactan negativamente en la demanda de insumos como el yeso. La actividad de la construcción en Argentina se mantiene estancada, con una merma cercana al 25% respecto a su pico anterior.
En pocas palabras
- Durlock cerró: el grupo Etex cesó la operación de su planta de yeso en General Roca tras 120 años.
- Crisis en la construcción: la caída de ventas y la menor demanda de materiales provocaron el cierre.
- Reorganización productiva: la producción se traslada a la planta de General Acha, La Pampa, buscando eficientizar costos.