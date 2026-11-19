Diego Santilli, Alfredo Cornejo y Martín Menem, en el primer día de la Cumbre de Minería Sostenible en Mendoza. Foto: X de Alfredo Cornejo

Quién es BHP

BHP es la mayor compañía minera del mundo. Nació hace unos 140 años en Australia, donde mantiene buena parte de sus operaciones, y en América produce desde Canadá hasta Chile. En los últimos años redujo su cartera para concentrarse en los minerales que considera de futuro: cobre, potasa para fertilizantes, con un proyecto en Canadá que empezaría a producir el año próximo, y mineral de hierro y carbón metalúrgico en Australia.

En esta parte del continente, el foco es el cobre. BHP opera Escondida, en el norte de Chile, la mina de cobre más grande del mundo, y en San Juan es socia de Lundin Mining en Vicuña, el proyecto que reúne a Josemaría y Filo del Sol.

En Mendoza, la compañía ya tiene presencia a través de acuerdos de exploración con empresas que trabajan en Malargüe. Esa expansión, según explicó Muga, tiene un orden de prioridades.

Muga dijo que la demanda de cobre seguirá creciendo en las próximas décadas, y advirtió que el ritmo de los descubrimientos no acompaña esa curva. Prensa Gobierno de Mendoza

El cómo antes que el cuánto

El ejecutivo contó que BHP prevé crecer en cobre y en potasa durante la próxima década, con inversiones y necesidades de mano de obra a la medida de esa ambición. Pero puso el acento en otro lado: "Para nosotros, mucho más importante que el qué es el cómo”. Según explicó, producir en un mundo que obliga a mirar el entorno exige cuidar cómo se abastece de los minerales que necesitan la descarbonización y la electrificación.

Para ordenar ese “cómo”, la compañía trabaja con lo que llama una matriz de valor social: seis pilares que vinculan la operación con el territorio donde está, cada uno con métricas, objetivos que se miden todos los años y metas a 2030 y 2050. “Nosotros nos vemos a nosotros mismos no como un productor de minerales. Nos vemos como que, haciendo bien nuestro trabajo, generamos valor social”, resumió. Ese valor depende de que primero aparezcan los yacimientos, y ahí Muga se detuvo en lo que pasa en Mendoza.

La exploración, en el centro

Muga vinculó su planteo con la demanda de cobre, que seguirá creciendo en las próximas décadas, y advirtió que el ritmo de los descubrimientos no acompaña esa curva. Por eso valoró la política provincial: “Fomentar la exploración, como lo que está haciendo hoy el gobierno de Mendoza, es un paso fundamental para lograr, si no todo, alcanzar de alguna manera a cumplir con ese desafío que todos tenemos por delante”.

También avisó que la oportunidad no está garantizada. “Saberlo aprovechar no significa simplemente quedarse sentado esperando que la inversión llegue”, dijo. Señaló que la competencia entre países por atraer capitales “no es estática, sino que es muy dinámica”, y que hay naciones que miran lo que hace la Argentina y adaptan su legislación para ser más competitivas.

El cierre fue para la innovación. “No siempre las ideas están en la cabeza de nosotros. Hoy día vemos que las ideas están afuera”, dijo Muga. Explicó que BHP busca presentar sus problemas al mundo de la innovación para que sean otros quienes acerquen soluciones. Una de esas áreas es encontrar mejor y más rápido dónde están los minerales, y ese es el terreno de BHP Xplor, el programa que la compañía presentó.