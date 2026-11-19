El acto contó con la presencia de los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego; de Jujuy, Carlos Sadir; y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. En representación del gobierno nacional asistieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el secretario de Minería de la Nación Luis Lucero y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

"Mendoza está consolidando una nueva etapa de desarrollo minero", afirmó Cornejo al iniciar su discurso. El mandatario remarcó que el objetivo de su gestión es que la actividad minera cumpla con los estándares ambientales más exigentes para generar bienestar económico sin descuidar los recursos naturales.

La vicegobernadora Hebe Casado; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; el ministro del Interior, Diego Santilli y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

El arribo de capitales globales y el impulso a la minería del cobre

Uno de los anuncios centrales de la jornada fue el desembarco de Teck en San Rafael mediante el proyecto Barroso Montura, situado en una zona con potencial cuprífero cercana al yacimiento chileno El Teniente. La firma avanza en un proceso de fusión con Anglo American que daría origen a Anglo Teck, proyectada entre las cinco mayores productoras de cobre del mundo.

En Malargüe, la multinacional BHP amplió su participación tras adjudicarse el contrato por el proyecto El Seguro, licitado por Impulsa Mendoza, y adquirió una serie de cateos en la región. A este movimiento se suma la llegada de Patagonia Gold, empresa de capitales argentinos que compró el proyecto de oro y plata Don Sixto con el compromiso de evaluar alternativas técnicas ajustadas a la legislación ambiental vigente.

Alfredo Cornejo también repasó el estado de los proyectos que cuentan con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada por la Legislatura. Destacó a PSJ Cobre Mendocino, que proyecta una inversión inicial superior a los U$S 800 millones, ingresó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) durante 2026 y avanza en perforaciones y preingeniería de planta.

En el sur provincial, Cobre San Romeleo contempla un desembolso de U$S 30 millones para producir óxido de cobre y elaborar sulfato de cobre en el Parque Industrial de Malargüe. Según explicó el gobernador, este insumo se destinará a la agricultura y la vitivinicultura, integrando la producción primaria con la industria extractiva.

Durante 2026 hemos incrementado un 130 % las inspecciones respecto de 2025 a través de la creación de la Policía Ambiental Minera, equipada tecnológicamente como en los mejores países del mundo Durante 2026 hemos incrementado un 130 % las inspecciones respecto de 2025 a través de la creación de la Policía Ambiental Minera, equipada tecnológicamente como en los mejores países del mundo

Alfredo Cornejo anunció la llegada de tres gigantes mineros internacionales: Teck, BHP y Patagonia Gold.

Exploración y financiamiento para consolidar la minería mendocina

Respecto de las tareas de prospección, Cornejo señaló que en el Distrito Minero Occidental de Malargüe ya hay 61 proyectos con DIA ratificada por ley, mientras otros 68 aguardan la firma definitiva de su evaluación ambiental. Para la temporada 2027 están previstas las campañas Cuprum y Cobrea —en sociedad con BHP— con 5.000 metros de perforación y una inversión de entre U$S 3 millones y U$S 3,5 millones, junto a los proyectos Huemul y Las Estrellas, que suman U$S 2 millones.

En el norte y centro del territorio avanza Mendoza Norte Distrito Minero, donde Impulsa Mendoza presentó estudios ambientales para 20 proyectos que abarcan 65 propiedades. En paralelo, en San Rafael, Ampere Lithium prevé iniciar en diciembre la exploración de litio en salmueras en Don Luis El Jarillal, y en Malargüe el proyecto Potasio Cancabria ya cuenta con aval ambiental de prospección.

Para facilitar el acceso al crédito de estas iniciativas, el Gobierno trabaja junto a la Bolsa de Comercio de Mendoza y la Bolsa de Valores de Toronto en la plataforma Puente Andino. Además, Impulsa Mendoza estructura un Fondo Común de Inversión Cerrado Minero que actualmente analiza propuestas vinculadas a 83 propiedades para desarrollar sus planes de negocio.

Controles estatales y fiscalización en la nueva etapa de la minería

El crecimiento de la actividad demandó una mayor capacidad de fiscalización por parte de la Provincia. El mandatario informó que durante 2026 las inspecciones aumentaron un 130% respecto de 2025 gracias a la creación de la Policía Ambiental Minera, equipada con comunicaciones satelitales, cámaras corporales y sistemas de monitoreo remoto.

Para 2027, el Ejecutivo proyecta abrir nuevas delegaciones territoriales, inaugurar un laboratorio de control y remodelar la planta piloto. "Una industria que crece necesita un Estado con capacidad técnica para fiscalizarla", sostuvo Cornejo, quien concluyó que el desarrollo de esta matriz productiva apunta a fortalecer a los proveedores locales y generar empleo genuino para los mendocinos.