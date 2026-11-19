Qué es Xplor

Xplor es una aceleradora de empresas de exploración minera. Dura nueve meses y en sus cuatro años de vida pasaron por ella 31 compañías de distintas partes del mundo. Su gerenta, Emily Nicholls, eligió presentarla en español ante el auditorio mendocino y la definió como “un mini MBA para exploradores”.

La idea es que a una empresa que busca un yacimiento no le alcanza con tener una buena hipótesis geológica: necesita un equipo y una estructura que le permitan sostenerla hasta llegar a un descubrimiento. Por eso el programa combina financiamiento, acompañamiento técnico y formación en gestión del negocio.

El programa de BHP busca entregar financiamiento y herramientas a pequeñas empresas exploradoras. Foto: BHP

Qué ofrece además de la plata

Los US$500.000 tienen que invertirse en el programa de exploración de cada empresa. Además, las seleccionadas trabajan con los especialistas de BHP en geología, geofísica y geoquímica, y acceden a los equipos de la compañía que se ocupan de ambiente, relación con las comunidades y comunicación, y hasta a su red de proveedores. El esquema incluye cuatro semanas presenciales con talleres de liderazgo y de gestión.

BHP no exige un perfil determinado. Por el programa pasaron startups, grupos de investigadores, empresas junior y compañías que ya cotizan en bolsa. Lo que evalúa es la idea y que haya un equipo dispuesto a apostar por ella. Lo que sí tiene claro es qué metal busca. “Especialmente queremos cobre acá en Argentina”, dijo Nicholls, en línea con lo que había planteado minutos antes René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicación de BHP.

Encontrar un yacimiento es la etapa más riesgosa de la minería: se exploran muchos proyectos y la enorme mayoría nunca llega a convertirse en mina. Las grandes compañías tienen el respaldo para construir y operar, mientras que las chicas suelen moverse más rápido en zonas nuevas y animarse a probar ideas distintas. Xplor junta las dos cosas para, en palabras de Nicholls, “descubrir el cobre del futuro juntos”.

BHP queda cerca desde el inicio de los proyectos que pueden terminar en un hallazgo, y las exploradoras consiguen dinero sin ceder parte de su proyecto, algo poco habitual en un sector donde el capital de riesgo suele pagarse con acciones.

Por qué mira a Mendoza

En Mendoza, el cobre es la apuesta de los próximos años. Además de PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata, la provincia impulsa Malargüe Distrito Minero Occidental, donde distintas empresas obtuvieron permisos para explorar. Un ejemplo es Kobrea, que fue la primera en perforar en el distrito y que logró atraer justamente a la división de exploración de BHP, con la que firmó un acuerdo que le asegura financiamiento para la campaña de exploración de este verano en tierras mendocinas.

La exploración es el foco del desarrollo minero de Mendoza.

Las empresas exploradoras son, en general, compañías chicas o medianas que necesitan financiamiento para pasar de una etapa a la siguiente: el perfil exacto que describe el programa. Además del dinero, Xplor les da la posibilidad de trabajar al lado de una compañía que, más adelante, puede convertirse en socia o compradora de un proyecto.

En la edición 2025, BHP eligió a Condor Prospecting, una exploradora que nació en Mendoza y que cofundó el geólogo Arturo Guardiola. La empresa logró el beneficio con Cuneta, un proyecto de cobre en San Juan. La misma empresa sigue explorando en todo el país y ahora también tiene un proyecto en Malargüe Distrito Minero Occidental, en el sur mendocino.

La convocatoria se abrirá en marzo de 2027. Después habrá un proceso de selección de unos tres meses y el programa arrancará en julio de ese año.