Salentein, una presencia fuerte en la vitivinicultura argentina.

Una empresaria con un fuerte vínculo con Mendoza

Frederike Pon estudió en Suiza y se especializó en Comunicación en la Universidad de Oregon, Estados Unidos.

Antes de asumir mayores responsabilidades en la empresa familiar, trabajó en distintas compañías de su padre y acompañó desde sus comienzos el desarrollo de los proyectos empresariales.

Frederike Pon tenía 67 años y fue una figura clave en el crecimiento de uno de los proyectos vitivinícolas más emblemáticos del Valle de Uco.

Su relación con la Argentina fue mucho más allá de los negocios. Dividía su tiempo entre Países Bajos y Mendoza, provincia que consideraba su segundo hogar.

Se involucró en distintas etapas de la actividad vitivinícola, desde la cosecha hasta el fraccionamiento, y destacaba especialmente el trabajo de los equipos que integraban la compañía.

Además, impulsó la difusión de los vinos y la gastronomía argentina en su país natal a través de la Mansión Salentein, ubicada en Nijkerk. Su trayectoria quedó ligada al crecimiento de una de las bodegas que contribuyeron a posicionar al Valle de Uco y a los vinos mendocinos en los mercados internacionales.