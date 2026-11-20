Frederike Pon, una de las propietarias de Bodegas Salentein, falleció a los 67 años. Era hija del empresario neerlandés Mijndert Pon, quien impulsó la llegada de la familia a la Argentina y apostó por el desarrollo agropecuario y vitivinícola en el país.
"En este momento de profundo dolor, todo el equipo de Bodegas Salentein acompaña con respeto y afecto a sus hijos, Philip y Max, a su familia y a sus seres queridos", dice el comunicado difundido por la firma.
Nacida en Amersfoort, Países Bajos, Frederike tuvo un papel central en el crecimiento y la consolidación de Salentein, uno de los emprendimientos pioneros del Valle de Uco. Luego de la muerte de su padre, en 2014, asumió junto a sus hermanos la conducción de los negocios familiares y participó activamente en la estrategia y expansión de la bodega.
Una empresaria con un fuerte vínculo con Mendoza
Frederike Pon estudió en Suiza y se especializó en Comunicación en la Universidad de Oregon, Estados Unidos.
Antes de asumir mayores responsabilidades en la empresa familiar, trabajó en distintas compañías de su padre y acompañó desde sus comienzos el desarrollo de los proyectos empresariales.
Su relación con la Argentina fue mucho más allá de los negocios. Dividía su tiempo entre Países Bajos y Mendoza, provincia que consideraba su segundo hogar.
Se involucró en distintas etapas de la actividad vitivinícola, desde la cosecha hasta el fraccionamiento, y destacaba especialmente el trabajo de los equipos que integraban la compañía.
Además, impulsó la difusión de los vinos y la gastronomía argentina en su país natal a través de la Mansión Salentein, ubicada en Nijkerk. Su trayectoria quedó ligada al crecimiento de una de las bodegas que contribuyeron a posicionar al Valle de Uco y a los vinos mendocinos en los mercados internacionales.
En pocas palabras
- Fallecimiento: murió Frederike Pon, propietaria de Bodegas Salentein, a los 67 años.
- Legado familiar: fue figura clave en el crecimiento de la bodega iniciada por su padre, Mijndert Pon.
- Vínculo con Mendoza: consideraba a la provincia argentina su segundo hogar, dividiendo su tiempo entre Países Bajos y Argentina.