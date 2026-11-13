Una bodega mendocina venció a dos gigantes de California y ganó el Oscar mundial del vino

Catena Zapata venció a dos bodegas emblemáticas de California y fue elegida Mejor Productor de Vinos de Alta Gama de las Américas en los Golden Vines 2026. Foto: Gentileza

Un premio elegido por los referentes del vino mundial

Los Golden Vines se distinguen de otros certámenes por su sistema de votación. Los ganadores surgen de la elección de The Golden Vines Academy, una comunidad internacional integrada por casi 1.300 especialistas.

Entre sus miembros hay Masters of Wine, Master Sommeliers, críticos especializados, educadores y coleccionistas de distintas partes del mundo. Se trata de un reconocimiento que reúne el voto de algunas de las voces más influyentes de la industria.

La edición 2026, la 6° de estos premios, también distinguió a otras figuras y bodegas de relevancia internacional. La española Vega Sicilia fue elegida Mejor Productor del Mundo, mientras que la italiana Giacomo Conterno obtuvo el reconocimiento como Mejor Productor de Europa. Además, Angelo Gaja ingresó al Salón de la Fama.

Más de 120 años de historia mendocina

Fundada en 1902 en Mendoza, Catena Zapata construyó una trayectoria internacional a partir de la elaboración de vinos vinculados con los distintos terroirs argentinos.

Adrianna Catena destacó el valor familiar y colectivo del reconocimiento y recordó que la bodega lleva más de 120 años dedicada a expresar las características de los territorios vitivinícolas del país.

La bodega mendocina obtuvo el premio al Mejor Productor de Vinos de Alta Gama de las Américas en los Golden Vines 2026, considerados los Oscar del mundo del vino.

El premio llega, además, en un año de especial relevancia para la firma: por segundo año consecutivo, fue reconocida como la Marca de Vino Más Admirada del Mundo por la publicación especializada Drinks International.

La ceremonia de los Golden Vines también tuvo un costado solidario. Una subasta internacional recaudó más de 1,25 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 1,67 millones de dólares, para financiar becas y programas de inclusión y diversidad en la industria vitivinícola y hospitalaria.

Con este nuevo galardón, una empresa nacida en Mendoza consiguió imponerse ante referentes históricos de California y consolidó la presencia del vino argentino entre los grandes protagonistas de la escena internacional.