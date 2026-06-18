Cómo hacer flan casero riquísimo: la receta con un fácil paso a paso y pocos ingredientes

receta-flan-casero

Receta de flan casero, ingredientes

1 litro de leche entera (es clave que sea entera para darle cuerpo)

8 a 10 huevos

200 gramos de azúcar

1 cucharada grande de esencia de vainilla

Para la elaboración del caramelo:

150 gramos de azúcar

receta-flan-casero1

Receta de flan casero, paso a paso

Elaboración del caramelo para el flan

Lo primero que se hace en esta receta, es la elaboración de un buen caramelo, ya que es la base de este postre.

Para lograrlo, se colocan los 15º gramos de azúcar en la flanera elegida y se lleva a calentar directamente al fuego.

Con un repasador, cuando el azúcar ya se fundió, mover la flanera hasta que el caramelo se esparza por las paredes. Es importante controlar el punto para que no se queme. Dejar enfriar hasta que quede duro.

Flan, ¿con o sin agujeritos?

Para que la receta del flan casero sea sin agujeritos, con una consistencia lisa y compacta, solamente se deben mezclar los ingredientes (huevos y azúcar) sin batir. Solamente se revuelve hasta que se integren esos ingredientes.

Si uno prefiere que el flan salga con agujeritos, en su interior, es clave batir con un batidor de alambre, para sumarle aire a la preparación.

En ambos casos se suma la esencia de vainilla luego de mezclar los ingredientes, además de la leche (temperatura ambiente).

Cocinar el flan casero

Colocar la preparación en la flanera con el caramelo. Es importante que el contenido llegue hasta la mitad de la flanera. Cocinar en el horno a unos 160º C cerca de una hora.

La textura y el sabor del flan se potenciarán para bien si se deja reposar un buen tiempo antes de comerlo. Lo ideal es que descanse unas 6 horas antes de servirlo, desmontado de la flanera o no.

Receta de flan casero: con qué acompañarlo

Si bien sobre gustos no hay anda escrito, el dulce de leche y crema chantilly van muy bien como acompañantes. Se le puede colocar uno de estos ingredientes o un poco de ambos.