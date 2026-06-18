Cómo hacer flan casero riquísimo: la receta con un fácil paso a paso y pocos ingredientes

Siempre es una buena ocasión poner manos a la obra y preparar un delicioso flan casero con dulce de leche o crema chantilly. En esta oportunidad, todos agradecerán probar esta receta de uno de los postres preferidos por los argentinos, dueño de un sabor único.
No hay nada más rico que, luego de una comida, tener flan para poder compartir en familia. El sabor del caramelo, fundido sobre la receta que tiene a la leche y huevos como principales protagonistas, le da un toque especial.
Lo bueno es que esta receta se puede hacer fácilmente, con ingredientes que generalmente uno tiene en casa y un paso a paso sencillo, que se adapta a todo el mundo.
Receta de flan casero, ingredientes
- 1 litro de leche entera (es clave que sea entera para darle cuerpo)
- 8 a 10 huevos
- 200 gramos de azúcar
- 1 cucharada grande de esencia de vainilla
Para la elaboración del caramelo:
- 150 gramos de azúcar
Receta de flan casero, paso a paso
Elaboración del caramelo para el flan
Lo primero que se hace en esta receta, es la elaboración de un buen caramelo, ya que es la base de este postre.
Para lograrlo, se colocan los 15º gramos de azúcar en la flanera elegida y se lleva a calentar directamente al fuego.
Con un repasador, cuando el azúcar ya se fundió, mover la flanera hasta que el caramelo se esparza por las paredes. Es importante controlar el punto para que no se queme. Dejar enfriar hasta que quede duro.
Flan, ¿con o sin agujeritos?
Para que la receta del flan casero sea sin agujeritos, con una consistencia lisa y compacta, solamente se deben mezclar los ingredientes (huevos y azúcar) sin batir. Solamente se revuelve hasta que se integren esos ingredientes.
Si uno prefiere que el flan salga con agujeritos, en su interior, es clave batir con un batidor de alambre, para sumarle aire a la preparación.
En ambos casos se suma la esencia de vainilla luego de mezclar los ingredientes, además de la leche (temperatura ambiente).
Cocinar el flan casero
Colocar la preparación en la flanera con el caramelo. Es importante que el contenido llegue hasta la mitad de la flanera. Cocinar en el horno a unos 160º C cerca de una hora.
La textura y el sabor del flan se potenciarán para bien si se deja reposar un buen tiempo antes de comerlo. Lo ideal es que descanse unas 6 horas antes de servirlo, desmontado de la flanera o no.
Receta de flan casero: con qué acompañarlo
Si bien sobre gustos no hay anda escrito, el dulce de leche y crema chantilly van muy bien como acompañantes. Se le puede colocar uno de estos ingredientes o un poco de ambos.