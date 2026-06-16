Cómo hacer matambre a la pizza perfecto: la receta que se corta con cuchara

Sin embargo, el gran desafío al que se enfrentan los asadores y cocineros de casa es evitar que la carne quede dura. El famoso "efecto chicle" puede arruinar la experiencia. ¿La solución? Un buen proceso de tiernizado.

A continuación, el paso a paso para preparar un matambre a la pizza que se deshace en la boca, ideal para lucirse este fin de semana, ya sea al horno o a la parrilla.