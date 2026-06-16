Cómo hacer matambre a la pizza perfecto: la receta que se corta con cuchara

Si hay una receta que logra unir dos de las grandes pasiones gastronómicas de los argentinos, es sin dudas el matambre a la pizza. Esta genialidad de nuestra cocina combina la tradición de la carne con la magia de una buena cubierta pizzera, convirtiéndolo en un plato principal contundente, sabroso y festivo.
Sin embargo, el gran desafío al que se enfrentan los asadores y cocineros de casa es evitar que la carne quede dura. El famoso "efecto chicle" puede arruinar la experiencia. ¿La solución? Un buen proceso de tiernizado.
A continuación, el paso a paso para preparar un matambre a la pizza que se deshace en la boca, ideal para lucirse este fin de semana, ya sea al horno o a la parrilla.
Receta de matambre a la pizza, ingredientes
Para unas 4 a 6 porciones abundantes, vas a necesitar:
- Matambre de vaca: 1 unidad (aprox. 1,5 kg). Conviene pedirle al carnicero amigo una manta no muy gruesa.
- Para el tiernizado: 1 litro de leche, 1 litro de caldo de verduras (o agua), sal, pimienta, hojas de laurel y dientes de ajo aplastados.
- Para la cubierta:
Salsa de tomate (puré de tomate condimentado con orégano, ajo y ají molido): 250 cc.
Queso mozzarella: 350 a 400 gramos.
Jamón cocido: 150 gramos.
Aceitunas verdes y/o negras: un puñado generoso.
Orégano fresco o seco y un chorrito de aceite de oliva.
Receta de matambre a la pizza, paso a paso
- El secreto del éxito: el tiernizado Este es el paso fundamental. En una fuente profunda para horno o en una olla grande, colocar el matambre previamente desgrasado (dejando siempre una fina capa de grasa para que aporte sabor). Cubrirlo con la mezcla de leche y caldo, agregar los ajos, el laurel y un poco de pimienta. Cocinar a fuego lento durante 1 hora y media a 2 horas. Si se hace al horno, cubrir la fuente con papel aluminio. Al pincharlo con un tenedor, la carne debe ceder fácilmente.
- Preparación para el horneado (o la parrilla): retirar el matambre del líquido con cuidado para que no se desarme y escurrirlo bien. Colocarlo en una asadera apenas aceitada (con la parte de la grasita hacia abajo).
- Armado de la "pizza": pintar toda la superficie de la carne con la salsa de tomate. Llevar a un horno fuerte (a unos 200°C) durante unos 10 minutos para que la salsa se impregne y la base del matambre se dore un poco.
- La cubierta final: retirar del horno, distribuir las fetas de jamón cocido y cubrir todo con el queso mozzarella rallado o en cubos. Volver a meter al horno hasta que el queso esté completamente derretido y empiece a gratinarse.
- El toque maestro: una vez fuera del horno, decorar con las aceitunas, espolvorear con abundante orégano y terminar con un hilo de un buen aceite de oliva.